Copa del Rey: Migue García se deshace en elogios al Cádiz CF

Cádiz/Migue García es uno de los protagonistas del encuentro de la Copa del Rey entre el Real Jaén y el Cádiz CF. Milita en el conjunto jiennense y en su día perteneció al equipo amarillo. El extremo habló el lunes 28 de octubre en la previa de un duelo que afronta con mucho ánimo.

"Es un premio para nosotros jugar la Copa del Rey y hacerlo contra un histórico como es el Cadiz CF, estamos súper ilusonado, queremos disfrutar el partido y ojalá podamos dar la sorpresa y pasar la eliminatoria", declaró el futbolista sobre una cita que ha levantado una enorme expectación.

Migue García es titular en la Liga y no sabe si el entrenador hará rotaciones. No sé por tanto si jugará el duelo copero. Indicó al respecto que "me preocupo de lo que puedo controlar, ojalá pueda jugar porque es un partido especial ante uno de mis ex equipos, me hace mucha ilusión, pero es algo que depende del míster, de la idea que tenga. Hay muchos jugadores que están esperando su oportunidad y están entrenando bien. Entendería si no jugase pero ojará pueda jugar".

"Tenemos muchas ganas de que llegue el partido. Está claro que lo importante es la Liga porque tenemos el objetivo del ascenso, pero ahora tenemos una noche de Copa que nos gusta a todos, ojalá podamos hacer buen partido, disfrutar y pasar la elimnatoria", indicó el habilidoso extremo zurdo.

Migue guarda recuerdos positivos de su paso por el Cádiz CF, por que el siente cariño. Contó que "estuve dos temporadas (2013-14 y 2014-15), me sentí súper querido por la afición. Tenfo recuerdos buenos excepto que no se pudo conseguir el ascenso a Segunda, lo lograron un año después de mi marcha".

El jiennense se deshizo en elogios al Cádiz CF. "Es un club muy grande, su masa social... después del martes le deseo lo mejor y ojajá pueda conseguir el ascenso a Primera".