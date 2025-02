El contundente mensaje que Garitano envía al Cádiz CF

Rueda de prensa de Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, después del claro triunfo de su equipo sobre el Cartagena que le hace crecer en todos los sentidos. "Hemos cometido dos errores. Hemos hecho tres goles y luego ha habido un momento en el que no hemos estado al cien por cien que se necesita en esta categoría. Al final hemos recuperado el tono y hemos hecho dos goles más. Tenemos que aprender que los errores, que son aislados pero los puedes pagar en otro partido. Seguimos en buena dinámica, recuperando e involucrando a más jugadores cada vez, están todos muy enchufados", explicaba como balance.

Sensaciones de su equipo. "Hemos tenido momentos buenos y otros no tan buenos. Hemos sido efectivos, cuando hemos sido verticales hemos hecho daño. El Cartagena no nos ha hecho ninguna ocasión de gol, han sido dos goles de penalti y el equipo, en general, ha defendido muy bien. Con balón a ratos muy bien y en otros ratos más espesos. Aprendemos de que en esta categoría no hay ningún partido fácil. No se gana todos los días cinco a dos, hay que disfrutarlo también".

La aportación, con gol, de De la Rosa. "Es un chico joven que ha estado mejorando y lleva un mes y medio trabajando para mejorar. En los entrenamientos ha ido mejorando cada día y con una actitud increíble. Es un jugador de presente y de futuro del Cádiz, estoy encantado de que se quede y de que juegue. Es un chaval de diez, me alegro por él muchísimo, me he alegrado como si fuera mi hijo", admitía el entrenador del Cádiz CF.

La titularidad de Fali, llamativa. "Ha jugado por el plan que tenía el partido. Bojan (Kovacevic), el otro día hizo un partidazo, pero era un contexto diferente. Necesitábamos velocidad y sabíamos que no íbamos a tener posibilidad de salida de balón. Hoy era un plan de partido, hemos metido a Fali por la salida de balón. Yo no me fijo mucho en las actuaciones anteriores, que también, pero el plan de partido de cada día es diferente porque los contextos son diferentes".

Aplaude la verticalidad de sus pupilos. "Cuando metíamos el balón dentro nos han cortado tres o cuatro veces y era mejor jugar por fuera. No es fácil, ellos también juegan y tienen futbolistas buenos. No hace mucho, estábamos donde están ellos. Todos los partidos en esta categoría son complicados y hay fases del partido donde estás mejor y otras donde te tienes que juntar y remar".

Una espiral de menos a más del Cádiz CF. "El equipo está creciendo y no nos podemos parar en ese crecimiento, tenemos que ser ambiciosos. Hay que ser muy exigente con el equipo, tenemos que seguir ganando, pensando en ir a Santander y ganar. Todavía no hemos salido de abajo, es cierto que tenemos un poco de ventaja y ya no estamos en descenso, pero en cuanto te relajes un poco te comen. Si la exigencia ya era alta, a partir de mañana será más alta aún".

El papel de Óscar Melendo. "Es un jugador que me gusta mucho pero que ha estado muchos meses lesionado. Conmigo lleva entrenando con el grupo dos o tres semanas, y ha tenido que estar dos o tres semanas entrenando fuerte para ponerse al nivel del equipo. De su calidad no tenemos dudas. Tiene compromiso y estoy muy contento con él. Poco a poco lo iréis viendo más en el campo, porque es un jugador muy importante para el equipo y necesita ponerse, físicamente, al nivel del equipo".

Paa acabar, feliz por la cara que se le ve a su equipo. "Los futbolistas tenían que aumentar el nivel y lo están haciendo. Trabajamos duro desde la humildad. Es una categoría que en la que quien no curra y no aprieta tienes muchas dificultades. Tenemos que seguir mejorando".