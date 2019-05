No contento pero sí satisfecho

El entrenador del Cádiz no se mostró contento con el punto sumado. "No me deja contento el empate. Hemos jugado contra el Málaga, en su última salida ganó 1-4 en Alcorcón y aquí ha empatado por un fallo nuestro en una contra de ellos. Hemos hecho lo que hemos podido, tampoco muchísimo, pero yo no estoy contento e imagino que el Málaga también debería haber hecho más para estar contento".

Álvaro Cervera, no obstante, calificaba como justo el resultado. "El gol de ellos es una contra desde su área y después han tenido un par de tiros; creo que hemos hecho algo más, aunque el resultado puede ser justo porque al final son los goles que se marca".

Sobre las palabras de Víctor Sánchez del Amo en relación a las faltas cometidas por el cuadro visitante, el técnico cadista recordó que "Garrido en la primera falta tenía una tarjeta amarilla, pero no voy a hablar de eso. ¿Que el partido ha estado mediatizado por el árbitro? Yo no lo he visto así".

Pese a no estar contento con el 1-1, sí defendió la imagen de los suyos. "El Cádiz es éste, lo que pasa es que te encuentras un rival que es bueno en ataque y los defensas también son muy buenos, pero éste es el Cádiz que conocemos y si seguimos así podemos pensar en algo".

A vueltas con la acción del 0-1. "Ellos dejan dos jugadores arriba en los córners y en la zona de rechace pensamos que podíamos hacer daño. Nos cortaron, un resbalón... Son cosas que a veces no salen bien y encima la contra acaba en gol. Mala suerte o virtud de ellos, pero luego seguimos haciendo lo mismo. Ellos querían jugar atrás, que saliéramos y nos equivocáramos; si vas a por ellos te hacen daño, si les esperas más o menos les dejas como se han quedado, que no estaban cómodos".

Respecto a la sorprendente presencia de Mario Barco en el once titular, se limitó a decir que "es un jugador más de la plantilla, lo veo bien entrenando, nunca ha bajado los brazos", y sobre la decisión de sacar al final as faltas en corto a pesar de que subían todos los jugadores alto, la justificaba con Machís, "que en banda puede hacer daño".

Por último, admite la dificultad de lo que aguarda en el horizonte. "Tenemos un calendario muy duro, todos se la están jugando por arriba y no queda otra que pelear y hasta donde lleguemos. Un punto en Majadahonda y otro con el Málaga... Igual nos quedamos cortos. Tres puntos habría sido algo más tranquilizador".