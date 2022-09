El consejo de Mágico a los jugadores y la afición

Mágico sigue la actualidad cadista desde la distancia y sufre como un seguidor más por el pobre arranque de curso que están protagonizando los pupilos de Sergio González, colistas sin puntos y sin haber marcado todavía ni un solo gol. El ex futbolista no dispone de una varita para dar un vuelco a la situación, pero desde la humildad ofrece su opinión.

La triste realidad del presente. "La situación es muy difícil, pero me baso me baso en el sentimiento y lo que me dice el corazón. Es muy fuerte sobre todo por la noble afición. Estamos cayendo y hay que salir lo antes posible. Estamos con una pared delante".

Recomendaciones. "Hay que hablar menos y acertar en lo que se tiene que hacer. Lo primero, hacernos una piña, con sentimiento unirnos hasta lo más posible. Después podemos discutir, hablar, las controversias, pero me gustaría que si perdemos lo hagamos juntos, no separados".

Reflexión de un sabio del balón que habla más con sus emociones que con sus palabras y que, aun a miles de kilómetros, lamenta el mal momento que atraviesa el equipo de su alma, con la esperanza de que la situación se reconduzca y, una temporada más, sea posible el milagro de la salvación.