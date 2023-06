El confuso mensaje de Espino ¿Se queda o se va del Cádiz CF?

Alfonso, 'Pacha', Espino, lateral uruguayo del Cádiz CF, atendió a los medios oficiales del club para valorar la temporada, que confirma un año más la presencia del conjunto amarillo en la élite del fútbol español.

Espino acaba contrato el 30 de junio y nada se sabe acerca de su futuro. El club le hizo una oferta de renovación que no aceptó. Parece más fuera que dentro a día de hoy, pero no se puede descartar que se acabe quedando. De hecho, en su mensaje a la afición, habla de la próxima temporada como si fuese a seguir de amarillo. Se puede interpretar como algo general o como que tiene intención de seguir. La duda no está despejada. La decisión se conocerá en los próximos días o semanas.

A la hora de hacer un balance de temporada, el lateral izquierdo reconoce que "arrancamos mal, se nos complicó el inicio de temporada. Fue muy malo, pero con carácter y rebeldía dimos la vuelta a la situación y estamos otro año en Primera para disfrutar".

La temporada tuvo momentos buenos. A su juicio, el mejor momento fue bastante extenso: "Toda la segunda vuelta fue fantástica y sobre todo, los partidos en casa fueron un espectáculo con nuestra gente. Eso es impagable".

También hubo complicaciones a lo largo del curso, sobre todo en las primeras jornadas. "Los cinco partidos del principio donde no podíamos marcar y recibíamos muchos goles", recuerda el uruguayo.

Cuando dedica palabras a la afición cadista, Espino lanza un mensaje que parece de continuidad aunque la realidad es que no ha renovado aunque aún puede suceder cualquier cosa. Muestra agradecimiento a la hinchada y dice algo más. "Gracias, como siempre. Creo que este año ha sido el mejor de todos los que llevo aquí".

Y de remate, declaraciones que pueden ser interpretadas como de continuidad en el conjunto gaditano. "Espero que el año que viene siga siendo así, nosotros vamos a dejar todo de nuestra parte", asegura Espino.

Esas manifestaciones corresponden a días posteriores a la consecución de la permanencia, es decir, a la semana que arrancó el 5 de junio. Han transcurrido 20 días en los que han podido pasar muchas cosas.