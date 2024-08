Durísima rueda de prensa para Paco López después del varapalo del Cádiz CF en su estreno como entrenador del equipo amarillo. Paliza sonada del Zaragoza (0-4) que abre un escenario cuanto menos feo y que da paso a un guión que muchos esperaban viendo cómo ha ido la pretemporada y el nivel que viene demostrando la plantilla.

Balance del técnico valenciano: "Ha sido una mala primera parte, empezando por el planteamiento. Soy el primer responsable. En la segunda mitad el equipo ha demostrado que se pueden hacer las cosas mejor, pero hemos estado muy desacertados en el área. Los dos últimos goles empañan aún más el partido. Muchas cosas que mejorar, estamos en la primera jornada. Hemos tenido un recibimiento espectacular y queríamos ganar por la gente, tenemos que dar a la afición lo que merece".

La parcela defensiva del Cádiz CF ha mostrado costuras preocupantes que el rival aprovechó a las mil maravillas. "Esto es un equipo y hemos tenido problemas en los duelos, en las segundas jugadas. Nos ha costado mucho sin balón", reconcía el t´cnico cadista.

Después de la pésima primera jornada... su opinión. "Esto es una carrera de fondo y queda un mundo, pero está claro que nos tenemos que poner las pilas. No veo otra salida que no sea el trabajo, queda mucho. No podemos entrar en un círculo de energía negativa, tenemos que trabajar para cambiarlas nosotros. Todo lo que podamos cambiar los profesionales, lo tenemos que hacer sin excusa alguna".