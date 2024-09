Los cinco rivales del Cádiz CF que sobrepasan el límite salarial

Esta semana se han conocido las cifras establecidas por LaLiga sobre el limite de coste de plantilla deportiva de los clubes de Primera División para la temporada 2024-25. El Cádiz CF, después de cuatro cursos consecutivos en la élite, se tiene que adaptar a los parámetros de la categoría de plata.

La entidad cadista atesora el límite salarial más elevade de Segunda con cerca de 19 millones de euros: 18,84. es el más alto con diferencia. Le sigue el Elche con casi 15 (14,99). El club con los recursos más cortos es el Huesca con 2,52 millones.

El club del Nuevo Mirandilla ha tenido que hacer un esfuerzo para amoldarse a su nueva situación. De hecho, ha vendido a tres jugadores: Jeremías Conan Ledesma, Santiago Arzamendia y Etta Eyong.

Esta semana se ha sabido también que hay nueve clubes entre Primera (Barcelona, Espanyol, Sevilla y Getafe) y Segunda con el límite salarial rebasado. En el caso de LaLiga Hypermotion, son cinco los afectados: Almería, Granada, Oviedo, Levante y Huesca. De los tres equipos que descendieron, el Cádiz CF es el único que cumple la tarea. Tanto Almería como Granada han desbordado su tope. El cuadro almeriense es el segundo equipo con el límite más bajo (3,5 'kilos) y el granadino es el 15º con 6,9. El Oviedo tiene el cuarto más alto (1,5) y el Levante, el 19º (4,2).

No hay consecuencias, al menos inmediatas, para los clubes que incumplen. Puedr seguir compitiendo con normalidad. El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, se quejaba hace diez días (en 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio) de lo que considera "trampas" de equipos que sobrepasan el límite salarial aunque no llegó a dar nombres. Con el tiempo se acabaría sabiendo cuáles son los que no han hecho bien sus deberes.

Vizcaíno no está de acuerdo con la ventaja que tienen los clubes que no cumplen el fair play financiero y pidió endurecer las medidas para los conjuntos que exceden el tope del coste de la plantilla como quitar puntos o incluso el descenso de categoría. Puso como ejemplo el fútbol inglés.

En realidad, son los propios clubes de LaLiga los que en su día decidieron permitir que los equipos puedan competir pese a excederse en el límite. Eso sí, los que han rebasado la cuantía permitida están obligados a adoptar soluciones para acortar su tope y ajustarse a las cifras en los próximos meses.