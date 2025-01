Las cifras que confirman la progresión del Cádiz CF con el nuevo entrenador

Cádiz/El Cádiz CF salió reforzado del estadio Nuevo Pepico Amar con la victoria inapelable (1-4) sobre el Eldense en el duelo entre rivales directos en la lucha por la salvación disputado el pasado sábado 18 de enero (23ª jornada). El conjunto amarillo no podía fallar en tierras alicantinas y no sólo no lo hizo sino que además que dio un golpe de autoridad con una exhibición de efectividad que no había mostrado en lo que va de temporada. Tenía que ganar y ganó.

La realidad es que el Cádiz CF mejora tanto en el juego como en las cifras desde la incorporación de Gaizka Garitano como nuevo entrenador en sustitución de Paco López.

Los números reflejan la progresión del cuadro gaditano, que ya recorre su camino en la segunda vuelta de la Liga con el objetivo de alejarse de la zona de descenso a Primera Federación y llegar lo más alto posible. Se quedó muy atrás en la primera vuelta y la incógnita es hasta dónde es capaz de ir en el tramo definitivo.

Garitano cumplió ante el Eldense su quinto encuentro como técnico cadista. Desde su aterrizaje, el Cádiz CF no conoce la derrota (antes coleccionaba ocho varapalos). El balance es de dos victorias y tres empates. Podía haber sido incluso mejor porque llegó ir por delante en el marcador en los partidos contra el Burgos y el Almería pero un error de Fede San Emeterio (cometió un penalti absurdo en los instantes finales) en el primero y un mal arbitraje en el segundo (pitó un penalti en contra inexistente) convirtieron los triunfos en empates.

De los 15 puntos disputados desde la llegada de Garitano, el equipo amarillo ha sumado 9. En sólo cinco envites ha logrado la mitad de los 18 puntos (de 54) que el Cádiz CF logró con Paco López en 18 capítulos ligueros.

La evolución es evidente en el útimo mes y medio. El progreso en el juego y la cosecha de puntos caminan de la mano. El nuevo técnico dota de consistencia a un equipo que con él en el banquillo acumula siete goles a favor y tres en contra. El Cádiz CF se transforma en un rival incómodo y emite señales positivas.