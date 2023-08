Las cifras del Barcelona - Cádiz CF: menos tiempo efectivo de juego que ante el Getafe

El partido entre el Barcelona y el Cádiz CF de la segunda jornada de Liga disputado el pasado domingo 20 de agosto en la ciudad condal se resolvió con un resultado ajustado a la lógica, es decir, con una derrota (2-0) del conjunto amarillo pese a que aguantó con empate a cero hasta el minuto 82.

Las cifras del encuentro reflejan el aplastante dominio de los azulgranas aunque los visitantes no sólo plantaron cara sino que además dispusieron de tres ocasiones muy claras para cobrar ventaja en el marcador cuando todavía reinaba la equis. La posesión de balón los anfitriones fue del 75% frente a un 25% del equipo de Sergio González, que tuvo el esférico poco tiempo pero suficiente para generar peligro en el área contraria.

El número de remates pone sobre de manifiesto cuál fue el equipo que más expuso en las labores de ataque. Nada que no fuese lo esperado dada la evidente diferencia de potencial entre un candidato al título (y actual campeón) y un aspirante a esquivar las últimas tres posiciones de la clasificación a final de curso. El Barcelona hizo 24 remates frente a los 10 que firmó el cuadro gaditano, menos de la mitad. Al equipo de casa le bastó con un poco de efectividad (un 12,5%) para abrazarse a los tres puntos frente a un rival que se quedó a cero.

Las faltas también son indicativas. Nueve cometió el conjunto culé y más del doble el Cádiz CF, que llegó a las 22 para intentar contener una marea ofensiva que se acrecentó en la segunda parte.

Los diez saques de esquina lanzados por el Barcelona frente a los dos de los amarillos fueron también un espejo del continuo acoso de los locales.

Y un dato más que llama la atención. El tiempo efectivo de juego del partido fue de 53 minutos, es decir siete minutos menos que el encuentro entre el Getafe y el Barcelona de la primera jornada de Liga.

El cuadro azulgrana puso el grito en el cielo tras el envite en el Coliseum Alfonso Pérez al considerar que el Getafe se había dedicado a perder tiempo con el consentimiento del árbitro. Sin embargo, no hubo ningún lamento tras el duelo frente al Cádiz CF pese a que hubo menos tiempo de juego real. La diferencia entre un caso y otro puede ser que el Barcelona no pasó del empate ante el equipo madrileño y venció (con apuros) al cuadro gaditano. No hubo críticas tras la victoria.