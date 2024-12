Chris Ramos: "Era el momento de tirar un penalti"

El autor del gol de la victoria del Cádiz CF ante el Albacete Balompié, Chris Ramos, atendió a los medios oficiales del club a la conclusión del partido correspondiente a la 19ª jornada de LALIGA Hypermotion.

Valoración del triunfo. "Veníamos muy concentrados. Sabíamos de la importancia de este partido. Ha habido cambios y siempre traen cosas nuevas. Hemos tratado de plasmar la idea del míster hoy con nuestra gente. Teníamos que ganar, sí o sí, y afortunadamente hemos conseguido la victoria".

Estilo de juego con el nuevo técnico. "Hemos trabajado toda la semana el estilo de juego, un poco más directo para aprovechar los grandes futbolistas que tenemos, sobre todo en ataque. Meter muchos balones al área, jugar en campo rival y creo que ha salido a la perfección".

Penalti. "No he tirado muchos penaltis en mi vida, pero se me dan bien. Lo practico, lo ensayamos en los entrenamientos. He provocado cinco penaltis en la temporada y todavía no había tirado ninguno y creo que era el momento".

Afición. "Al cadista no hace falta decirle nada, ya nos apoya. Está siendo una temporada complicada para todos, nosotros lo sufrimos igual que ellos y necesitamos su apoyo como hoy porque, si el equipo y la afición están todos a una, como cuando yo venía al estadio, el Cádiz lo saca adelante porque es como si jugáramos con un jugador más".