Chris: "Nos vamos muy felices"

El delantero del Cádiz CF Chris Ramos, autor de un doblete y protagonista en la jugada del penalti, atendió a los medios oficiales del club tras la victoria por 1-3 ante el CD Castellón.

"Venimos trabajando bien desde hace mucho tiempo y el equipo lo merecía. Semana tras semana lo venimos trabajando y sabíamos que el momento iba a llegar y, por. suerte, ha llegado hoy. Nos vamos muy felices de conseguir tres puntos fuera de casa, que es muy complicado en esta categoría".

Su papel en Castalia con el doblete y protagonista en el penalti. "El delantero vive del gol, pero estaba tranquilo porque quien me conoce sabe lo que trabajo y que no me voy a cansar entre o no entre. Lo importante es la victoria, soy un jugador de equipo y seguimos sumando para la clasificación".

El significado de la primera gran alegría del curso para el Cádiz CF: "Y cómo lo hemos hecho. Veníamos de un momento duro porque estábamos trabajando y las cosas no salían, pero hoy súper contento. Ha salido todo bien y hemos podido conseguir la primera victoria".