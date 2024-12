Cervera, ex del Cádiz CF, manos a la obra en un reto mayúsculo

Cervera (c), durante su puesta de largo en el club insular.

El nuevo entrenador del Tenerife, Álvaro Cervera, ha reconocido este jueves durante su presentación oficial que el reto de conseguir la permanencia en LaLiga Hypermotion es "difícil, pero no imposible", y por eso aceptó la propuesta de dirigir al equipo blanquiazul, actual colista en solitario de la competición, hasta final de la presente temporada.

El técnico ha dicho en una conferencia de prensa que durante su carrera ha afrontado también objetivos complicados con otros clubes -como le sucedió en el Cádiz CF en la 2015/16-, pero la actual coyuntura por la que atraviesa el Tenerife, a mucha distancia de los puestos de salvación, hacen que sea diferente, "a cara o cruz".

Cervera ha insistido en que más allá del mercado de fichajes que se abrirá en enero, la solución la tienen "los jugadores que están aquí", y que confía en lo que considera "una buena plantilla", ya que conoce a todos los futbolistas, y a muchos de ellos los ha tenido en otros equipos, e incluso en su anterior etapa en la isla, como el capitán Aitor Sanz, ahora lesionado. "Sé que esa versión que están ofreciendo no es la que pueden dar, y para nosotros, si los podemos recuperar, que me imagino que sí, serán los mejores fichajes", ha puntualizado.

Cervera, quien ascendió al Tenerife desde la desaparecida Segunda B a Segunda División en su primera etapa, vivió después "una experiencia mala" en su tercer año en la isla, pero que ya tiene "olvidada", y ha admitido que "todos nos equivocamos".

El nuevo técnico blanquiazul pretende que sobre el campo se vea a un equipo "ordenado", que sea "fuerte defensivamente", y que cada futbolista "sepa lo que queremos de él" y esté convencido para salir al campo "con la posibilidad de ganar cualquier partido".

Cervera no esconde que aunque el primer partido será en la Copa del Rey ante el Osasuna, el próximo 4 de enero, lo importante ahora es la competición liguera, aunque espera que ante el cuadro navarro, de Primera División, su equipo ya dé muestras "de lo que queremos hacer". "La prioridad no es la Copa, es una competición que no está hecha para nosotros, porque la va a ganar otro equipo, pero es un partido oficial y vamos a salir a intentar ganar a un rival que es superior a nosotros, al menos por categoría", ha explicado.

Por su parte, el nuevo consejero deportivo del Tenerife, Ayoze Pérez, ha dicho que los jugadores tienen que dar "un paso al frente" y ha subrayado que a partir de ahora van "a trabajar en equipo", y ha confirmado que será el director deportivo, Mauro Pérez, quien esté al frente de las negociaciones en el mercado de enero.