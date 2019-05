El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, reconoció el viernes que restan dos auténticas finales en la batalla por la fase de ascenso. "Ya no hay tiempo, en el momento que falles te quedas fuera. Le ventaja es que dependemos de nosotros mismos y si fallas dependes de los demás. Tenemos que intentar acertar, ganar los dos partidos".

El técnico infirmó de que para el duelo contra el Extremadura son bajas Manu Vallejo, Edu Ramos y Jairo. Este último tiene un problema en un abductor. "Si fuese el último partido podría jugar a riesgo de que se rompiese porque después estarían las vacaciones", explicó Cervera tras la sesión desarrollada a puerta cerrada en El Rosal. "Los entrenadores vivimos con las bajas. Hago la alineación sábado por la noche o domingo por la mañana".

Tres años en la parte alta

"El Extremadura llega salvado y puede dar susto. No sé qué tipo de partido se verá. Los tres años hemos llegado al último día con posibilidad de ascenso y eso es algo bueno. El año pasado nos hizo mucho daño el gol del Tenerife en el descuento, no lo gestionamos bien".

"El equipo este año parece que da otra dimensión, aunque no hemos llegado a ese partido decisivo como el año pasado, quizás se dé en El Molinón".

El Cádiz CF afronta el encuentro del domingo tras cinco empates consecutivos. "La lectura de esos empates no es mala pase lo que pase porque lo hicimos ante el Granada, Osasuna, Deportivo y Málaga. Competimos contra todos salvo la segunda parte ante el Osasuna. Me preocupa que no ganemos últimamente. Hacemos cosas para ganar pero no lo conseguimos".

"Me preocupa que jugando bien no logramos vencer. Lo que más me gusta es que yendo por detrás el equipo da un paso adelante".

El Extremadura

"El Extremadura ha ganado los últimos fuera de casa. Se ha salvado cambando la pareja de centrales, con lo dos mediocentros. Han mejorado en defensa".

"El equipo está defendiendo más o menos bien. Tenemos solidez, los laterales suben. Tengo un bendito problema en el centro de la defensa porque hay que decidir. No sé qué haré".

Convencido

"Tengo confianza.Estoy convencido de que nos vamos a meter. Es mi equipo. Hemos llegado hasta aquí ante grandes rivales y el equipo va a responder. Me lo dice lo que veo en el día a día. Los jugadores tienen un nivel de activación bueno".

"No hemos dejado pasar la oportunidad y no la vamos a dejar pasar".