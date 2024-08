Carlos Fernández apunta a un equipo de Segunda: una nueva opción para el Cádiz CF

El Cádiz CF sufre escasez de delanteros y aún está por ver si aprovecha las últimas dos semanas del mercado de verano para reforzar esa posición o se las apaña con lo que tiene en la plantilla.

Si el club no se hace con un nuevo ariete no es porque no haya donde elegir. En las últimas hora sale una información que apunta a la posible salida de Carlos Fernández de la Real Sociedad

El delantero nacido hace 29 años en Castilleja de Guzmán (Sevilla) se formó en la cantera sevillista y debutó en el primer equipo y en la máxima categoría antes de jugar cedido en el Deportivo y el Granada. Regresó a la entidad de Nervión y enero de 2021 fue traspasado a la Real Sociedad por diez millones de euros.

Su estancia en el cuadro donostiarra no ha sido fácil por culpa de las lesiones. De hecho, el pasado mes de febrero tuvo que ser operado de una rodilla y no pudo jugar más el resto de la temporada 2023-24.

El atacante ha hecho la pretemporada a las órdenes de Imanol Alguacil aunque no ha tenido muchos minutos en los partidos amistosos. Eldesmarque Guipuzcoa cuenta que Carlos Fernández no goza de la total confianza del entrenador y tiene papeletas para salir con destino a un equipo de Segunda División. La misma información indica qué equipos podrías podrían andar al acecho. Menciona al Deportivo y al Granada por su pasado en esas escuadras y también al Sporting de Gijón y el Málaga. Tiene contrato con la Real hasta el 30 de junio de 2026. Lo lógico es que, si se va, lo haga en calidad de cedido.

El Cádiz CF no aparece entre los posibles interesados en el delantero, aunque estaría aún a tiempo de entrar en la puja si der verdad quiere reforzar el ataque salvo que esté trabajando en otras opciones.