Carlos Calvo brilla en Chiclana

La provincia de Cádiz acogió uno de los torneos más grandes de Europa de footgolf, con 500 puntos FIFG en juego, lo que congregó a grandes jugadores internacionales en un evento que arrancó con una convivencia con degustación de productos típicos españoles. Todo ello en las instalaciones de Campano Golf.

Una vez que se dio paso a la competición de parejas, los canarios Cherre Bello y Sandro Rodríguez se proclamaron campeones venciendo a la pareja escocesa Callum Haigh y Jhon Neill, que finalmente fue segunda. La tercera plaza acabó en manos de la pareja española formada por Piero Menor y Arthur Ayral.

La primera ronda de las tres individuales comenzó con buena temperatura y se desarrolló con total normalidad, disfrutando los jugadores del excelente estado del campo de Campano, en Chiclana, que para esta especialidad destaca por su divertido diseño. El segundo día de competición tuvo lugar la segunda ronda que determinaba el corte para el paso a la ronda final, la cual permitía optar a los premios económicos o disputar la Cádiz Cup, copa de consolación que se disputaría entre los que no alcanzaron el corte, que estaba marcado en la mitad de los jugadores de cada categoría. Esta jornada a medida que avanzaba la mañana se iba complicando por el viento que de menos a más imperó durante el recorrido.

El último día de la cita, ya tras conocerse el corte de los jugadores y donde no hubo grandes sorpresas, se disputaba la ronda final, algo deslucida en cuanto al clima, debido a las fuertes rachas de levante que hizo que varios hoyos se complicaran, perjudicando así algunas tarjetas. Pese a este fuerte viento se pudo celebrar la competición sin tener que eliminar ningún hoyo y los favoritos estuvieron arriba como era de esperar.

En categoría 'Hombres', el ex futbolista del Cádiz CF y nuevo campeón de España, Carlos Calvo, no defraudó a nadie y se hizo con la victoria del torneo con una tarjeta de diecisiete golpes bajo el par del campo, imponiéndose al sevillano Jaime Puerto, con once golpes bajo el par y al actual seleccionador español, el gallego Noé Cortiñas.

El ex cadista se dispone a ejecutar uno de sus lanzamientos en Campano.

En categoría sénior el vencedor fue el francés Yannick Beyer con tres golpes sobre el par del campo, por delante del portugués Pedro Carvalho con +4 y el holandés Willen Baass con 8 golpes en positivo.

En categoría Senior Plus, las esperanzas estaban depositadas en el jerezano y ex futbolista profesional Fernando Román, que al final sólo pudo ser subcampeón con una tarjeta de ocho golpes en positivo, proclamándose campeón el holandés Klaas Weijers con tres golpes sobre el par.

En categoría femenina pudo saltar la sorpresa, pero la británica Claire Willians (+18) se impuso en el último golpe del hoyo 18 a la jovencísima Húngara Dora Kuchta (+19), que realizó un gran torneo.

En categoría Junior también estuvo reñida la competición y el polaco Benjamín Laszló (+30) se impuso al campeón de España, el gallego Amancio Cortiñas (+31), y al sueco Valje Swensson, que fue tercero con una tarjeta de treinta y cuatro golpes en positivo.

Por último, en la Cádiz Cup (torneo de consolación), el vencedor fue el sevillano Carlos Moreno con una tarjeta de cinco golpes sobre el par del campo, imponiéndose al Mexicano David Treviño en el desempate y al portugués Luiz Santana (+7).

En definitiva, un gran torneo el disputado en las instalaciones chiclaneras de Campano Golf, que no hubiera sido posible sin el apoyo de instituciones como Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Chiclana, además de patrocinadores privados como Cruzcampo, Cádiz Club de Fútbol, Sabores de Paterna, El señorío de Monesterio, La Gran Tijera, Importaco, Inerzia, Benjo Sports, Sarmientos Heath Care, Phisiorelax y Heliair.

La próxima gran cita del footgolf es la Eurocopa, conocida como la Eurofootgolf de Turquía, donde la selección española tiene grandes esperanzas de traerse el título en alguna de sus categorías y en la que varios gaditanos están representando a nuestro país.