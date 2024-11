La carencia que impide avanzar al Cádiz CF

Cádiz/El Cádiz CF salió vivo del campo del Granada la sobremesa del sábado 23 de noviembre con un empate a cero que se podría considerar positivo si no estuviese enmarañado en la telaraña que envuelve la parte baja de la clasificación. El conjunto amarillo contuvo como buenamente pudo las acometidas de un adversario que arriesgó en ataque con la incorporación de numerosos efectivos.

Los locales llevaron el peso del partido. Tuvieron un 55,3% de posesión de balón frente al 44,7% de los futbolistas entrenados por Paco López. La diferencia se notó especialmente en el número de remates: 22 hicieron los rojiblancos y el Cádiz CF no pasó de cinco a lo largo de todo el encuentro.

A pesar de los pocos intentos, los amarillos dispusieron de un par de oportunidades muy claras para cobrar ventaja en el marcador, como el misil de Brian Ocampo en la primera parte que repelió Diego Mariño y la vaselina de Roger Martí en la segunda mitad que iba para dentro hasta que un zaguero despejó la pelota en línea de gol.

El duelo entre recién descendidos finalizó con el mismo resultado con el que empezó. No se movió el marcador y cada atrapó un punto que puede valer más o menos en función de la situación actual de cada uno. Los de Fran Escribá se asentaron en la parte alta de la tabla (durmieron en la segunda posición, en ascenso directo) y los gaditanos se acostaron en la 15ª plaza pero sin alejarse de la temida zona de descenso a Primera Federación.

Sin tantos puntos que se han quedado por el camino, el Cádiz CF necesita recuperar el terreno perdido y sólo puede conseguirlo con una secuencia de victorias que le permita olvidarse del descenso y le dé impulso para meterse en la contienda por el ascenso. Después de 16 capítulos, aún no ha aparecido por las plazas altas y no lo hará mientras no se adentre en una dinámica adecuada de resultados.

El principal pecado del equipo amarillo es no haber sido capaz hasta la fecha de encadenar dos triunfos consecutivos con los que dar un paso al frente. Ha desaprovechado cuatro oportunidades y ahora parte de cero para empezar a buscar la quinta.

Después de vencer (1-3) en Castellón en la cuarta jornada, no pasó del empate (0-0) en casa ante el Racing de Ferrol. Tras ganar (1-2) en Cartagena, perdió como local (1-2) frente al Eldense. Dos rivales a priori asequibles en el Nievo Mirandilla con los que no pudo.

Cuando doblegó (2-0) al Real Oviedo, cayó (2-0) frente al Sporting de Gijón. A la victoria (2-0) sobre el Córdoba le siguió el reciente empate ante el Granada.

La mayoría de los equipos ha sido capaz de enlazar dos triunfos. El Cádiz CF quiere pero no puede. No termina de salir del atasco. No da el golpe sobre la mesa que necesita cuando se divisa en el horizonte el final de la primera vuelta del campeonato (restan sólo cinco episodios).