El capitán del Cádiz da la clave: Mejora, unión y aprendizaje

La vuelta del Cádiz CF a Primera pasó de la alegría a la tristeza en la jornada inaugural de Liga tras la derrota (0-2) ante el Osasuna en el estadio Carranza.

José Mari lució el brazalete de capitán en el encuentro del regreso a la máxima categoría. El roteño, curtido en mil batallas, es consciente de que el equipo no anduvo fino en el estreno de la temporada 2020/21 y no oculta que hay que un paso adelante. Eso sí, sin olvidar de que esto no ha hecho más que empezar.

El centrocampista lanzó un mensaje a través de su cuenta de twitter después del encuentro ante el conjunto navarro. Fue una pequeña reflexión en la que apuntó tres claves: la necesidad de mejorar, la unión y el aprendizaje.

Mejorar desde la unión y aprender de lo que es @LaLiga , seguiremos trabajando que esto acaba de empezar.

Feliz por volver a primera división esta vez en el mejor sitio posible , en casa con el @Cadiz_CF siempre de la mano de @TImplica 📸 A. Gallardo pic.twitter.com/saxptstdBd — José Mari 6 (@JoseMariRota3) September 13, 2020

"Mejorar desde la unión y aprender de lo que es LaLiga, seguiremos trabajando que esto acaba de empezar. Feliz por volver a primera división esta vez en el mejor sitio posible, en casa con el Cádiz CF", indicó José Mari.