La campaña de abonados verá la luz el lunes

El próximo lunes 21 de junio a las 12:00 horas se presentará la campaña de abonados 2021-2022 del Cádiz CF. El acto se llevará a cabo en la sala de prensa del estadio Ramón de Carranza, y será retransmitido en directo a través de todas las redes sociales del club. Se trata de uno de los momentos más esperados por los seguidores por dos motivos: para conocer las condiciones que se dispensan para la temporada venidera, por un lado; y por otro, como cuenta atrás para que se vuelvan a abrir las puertas del estadio Carranza.

Desde la entidad que preside Manuel Vizcaíno se anuncia que serán numerosas las novedades que presente el inicio de la campaña, que arrancará el propio lunes a mediodía. La principal será un novedoso portal de ticketing que dará un paso más en el proceso de digitalización que está acometiendo el club, a fin de adaptarse a los tiempos y a la realidad actual desde que la sociedad se ve afectada por una pandemia.

Está por ver lo que sucede con los abonados que esta temporada recién concluida reunían las condiciones para tener su carnet a coste cero, como promesa del propio presidente del Cádiz CF. Hay mucha incertidumbre sobre la postura que el club adoptará con este sector.

También existe un interés general por conocer los precios, ya que la situación económica que se vive está afectando a muchas familias y no es fácil que todos sus miembros renueven su compromiso si las cifras son elevadas. No obstante, el Cádiz CF en los últimos años ha sido bastante realista con la situación económica de los gaditanos -de la capital y la provincia- y no se ha ido por alto en cuanto al coste de los abonos.