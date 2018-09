"Este no es el camino correcto"

El entrenador del Cádiz habló tras el encuentro disputado en Son Moix con cara de pocos amigos, un enfado lógico teniendo en cuenta la imagen ofrecida por el equipo amarillo y el resultado final, una primera derrota que se produce después de que volaran dos puntos del Ramón de Carranza en el último suspiro.

"Las circunstancias han sido diferentes a las del empate del otro día con el Oviedo", recordó Álvaro Cervera, precisando que los asturianos "marcaron al final como recompensa a que creyeron". Lejos de poner paños calientes al tropiezo, el técnico cadista no dudó en afirmar que "esta vez ha sido merecido", en referencia a un 1-0 que por momentos se veía venir.

Cariacontecido por lo ocurrido, el responsable del banquillo gaditano consideró "normal" sentirse cabreado "cuando haces una buena primera parte y una segunda tan mala". "No quiero ver este Cádiz", resumió con rotundidad, para a renglón seguido razonar su pensamiento con datos aclaratorios y que de ningún modo pueden ponerse en entredicho.

"No me gusta que el equipo rival esté tanto tiempo en nuestra área", señaló al respecto, evitando responsabilizar exclusivamente a los hombres de atrás. "No es sólo una cuestión de la defensa, también de los de arriban, que deben hacer más cosas", puntualizó.

Para concluir, Cervera admitió que "el Mallorca ha estado muy bien en la segunda parte y nosotros no hemos estado a nuestro nivel", recalcando, pensando en el futuro, que "desde luego este no es el camino que debemos seguir".