El calvario de los tres descendidos, incluido el Cádiz CF

El arranque de la temporada 2024-25 no está siendo nada fácil para un Cádiz CF que no termina de acelerar como se esperaba. El empate (0-0) frente al Racing de Ferrol en el estadio Nuevo Mirandilla es el ejemplo más reciente de las dificultades que están atravesando los amarillos en su regreso a Segunda División después de cuatro años seguidos en Primera.

No le está sentando muy bien al Cádiz CF su no deseada vuelta a la categoría de plata pese a que, en buena lógica, figura entre los favoritos al ascenso. Por algo la inmensa mayoría de su plantilla atesora experiencia en la élite del balompié español.

El equipo entrenado por Paco López no es el único que anda atascado. Los tres descendidos comparten un recorrido similar en los coletazos iniciales del campeonato. Les está costando aadaptarse a la nueva situación. Y el Cádiz CF, aun con sus dudas, es de ellos el que ocupa el puesto más alto en la clasificación: el 12º con 6 puntos (un triunfo, dos igualadas y un varapalo) frente a los 5 que acreditan el Granada (16º) y el Almería (17º), ambas con una victoria, un par de empates y dos derrotas.

Las tres escuadras que bajaron tras una mala campaña 2023-24 extienden su errático recorrido al comienzo del nuevo curso. De los 15 partidos que suman entre todas, sólo tres han finalizado con victoria siempre como visitante: una para cada uno. El Cádiz CF se impuso (1-3) al Castellón, el Granada al Racing de Ferrol (0-1) y el Almería al Tenerife (0-1). De los 45 puntos disputados en total (entre las tres), sólo han sumado un tercio (16).

Otra cosa que tienen en común es que ninguno de los tres conoce el triunfo como local. La referencia más cercana es la del Almería con una estrepitoda derrota (2-5) ante el Castellón en el cierre de la quinta jornada el pasado lunes 16 de septiembre.

Los tres sufre sobre todo en la parcela defensiva. El Almería es el más goleado con nueve tantos en contra. El Cádiz CF y el Granada están entre los segundos más goleados (con el Elche y el Cartagena) con ocho.

Cádiz CF, Granada y Almería han creado proyectos para retornar de inmediato a Primera que de momento no funcionan. Están más cerca de la zona de descenso (a dos puntos los amarillos y a no los otros dos) que de la pelea por el ascenso (a tres puntos los gaditanos y cuatro los dos rojiblancos), aunque esto no ha hecho más que empezar. Las diferencias todavía son cortas y los tres tienen tiempo de sobra para engancharse a la parte alta de la tabla. Se supone que debe ir a más en las próximas semanas.