Calleja: "El Cádiz estaba bastante mentalizado de la importancia que tenía el partido"

Javi Calleja, entrenador del Oviedo, se mostró contrariado en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla, tras la derrota de su equipo a manos del Cádiz CF. “Un partido en el que para mí se ha decantado porque no puedes regalar. Hemos hecho un regalo en la primera parte que nos ha costado el 1-0 y antes habíamos tenido la ocasión más clara del partido con Alemão y Sebas. Los dos equipos estábamos espesos, no había un dominador claro y eso debería haber jugado a nuestro favor con la situación en la que estaba el Cádiz. Han sido dos jugadas claves que han marcado el encuentro”.

Peor el primer periodo. "La idea era hacerles un partido incómodo, que no tuviesen ocasiones y buscarles al espacio en campo contrario. Nos ha condicionado el campo, éramos incapaces de hacerles correr más para poder profundizar. Nos han hecho poco daño en la primera parte, pero la que han tenido la han metido. Nosotros igual, estaba muy igualado. En la segunda hemos empezado mucho mejor, pero no hemos sabido contener sus ataques en jugadas puntuales. La jugada a balón parado del segundo gol también es evitable y podemos hacerlo mucho mejor. Es un resultado que no queríamos, rompe la dinámica que teníamos pero es un tropiezo y hay que pensar ya en lo que viene".

Dificultades con balón. "No nos hemos encontrado cómodos, el estado del campo hacía que el juego no fuese fluido y que el balón no rodase como nos hubiese gustado. Hemos intentado ser más prácticos, hemos tenido menos posesión y jugando más directos, pero en las segundas jugadas ellos han estado mejor”.

La impresión que le ha causado el Cádiz CF. "Han hecho un buen trabajo como equipo y estaban bastante mentalizados de la importancia que tenía el partido. No estamos acostumbrados a un tiempo como este en Cádiz, pero creo que nos ha perjudicado más a nosotros porque el estado del terreno de juego no nos ha favorecido para lo que buscábamos".