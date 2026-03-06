Cádiz CF - Zaragoza, en directo

La 29ª jornada de Liga en Segunda División la abre el Cádiz CF recibiendo en la noche de este viernes al Real Zaragoza. Una cita en la que hay mucho en juego para ambos equipos en la pelea por la permanencia, siendo más angustiosa la situación del conjunto aragonés.

Un punto de los últimos 21 es un lastre muy pesado para el conjunto amarillo, que tiene a su masa social de uñas con lo que viene sucediendo en la segunda vuelta. Después de caer en Eibar (3-1), los nervios se han instalado en el campo y en la planta noble del club por lo que supone la amenaza de poder descender a Primera Federación.