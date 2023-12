El Cádiz CF vuelve a los entrenamientos: una ausencia notable además de Roger Martí

El Cádiz CF puso fin a las vacaciones de Navidad. Después de una semana de descanso, la plantilla reanudó el viernes 29 de diciembre los entrenamientos con la vista puesta en el partido contra el Granada programado para el miércoles 3 de enero en el Nuevo Estadio de Los Cármenes.

Cuerpo técnico y futbolistas se meten de lleno en la preparación del partido con el que arrancará 2024 y cerrará la primera vuelta del campeonato. Tras los saludos de rigor, los jugadores dedicaron buena parte de la sesión desarrollada en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) a los remates a portería, una faceta de obligada mejoría dado que el Cádiz CF es, junto con el Deportivo Alavés, el equipo menos goleador de la Liga (14 tantos cada uno).

Los jugadores ya se emplean para luchar por un puesto en el once en el encuentro ante un rival directo en la constante pugna por la permanencia. Luis Hernández se ejercitó con sus compañeros y dio un paso más para su regreso al tapete después de más de tres meses sin jugar. La duda es si ya está listo para entrar en la convocatoria.

Para la visita a la ciudad de la Alhambra, son conocidas las ausencias de Roger Martí e Iván Alejo. El delantero acaba de ser operado de una fractura de peroné y rotura de ligamentos de un tobillo y estará al menos tres meses alejado de la competición y centrado en su recuperación. El extremo, habitual titular este curso, deberá cumplir sanción por acumulación de amonestaciones. Es la segunda vez que es suspendido por este motivo,

No serán las únicas ausencias del Cádiz CF para la última cita antes del ecuador de la temporada. Gonzalo Escalante no trabajó con el grupo en la primera sesión tras el parón navideño (a tenor de las imágenes difundidas por el club) y por tanto no podrá estar disponible.

El centrocampista lleva casi dos meses sin jugar por una lesión sobra la que no hay información oficial. Su última participación se remonta al pasado 6 de noviembre cuando jugó la última media hora del choque frente al Getafe. Después vino el largo parón y cuando el Cádiz CF volvió a saltar al césped veinte días después lo hizo sin el argentino, que se ha perdido los últimos siete partidos y estará fuera alguno más.

Salvo milagro, Escalante no llega a tiempo a Granada y el siguiente objetivo es el envite ante el Valencia que abrirá la segunda vuelta el domingo 14 de enero. Después de varias semanas de baja, necesitará varios entrenamientos para ponerse en forma. Volverá cuando se encuentre al cien por cien.

El Cádiz CF volverá a entrenarse el sábado 30 en El Rosal en una sesión matutina enfocada a la preparación del duelo frente al Granada.