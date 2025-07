El Cádiz CF traspasa a Youba Diarra, por el que en su día pagó un millón de euros

Cádiz/La primera novedad del Cádiz Club de Fútbol en el primer día oficial de la temporada 2025-26, el 1 de julio, consistió en un traspaso, en este caso de Youba Diarra. El centrocampista debía regresar al conjunto amarillo, con el que tenía contrato, después de su paso como cedido en el TSV Hartberg (Austria).

La entidad cadista informó a través de sus canales oficiales que el club y el TSV Hartberg han ejecutado el traspaso de Youba Diarra. El jugador, que se encontraba cedido en el club austriaco, deja de pertenecer al club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla. Es la primera salida que se produce enre los futbolistas con contrato en vigor.

La venta pone fin a la estancia un tanto extraña de Youba Diarra en el Cádiz CF. El club fichó al medio (de la agencia de Frederic Kanouté) en el mercado de invierno de la campaña 2022-23 por un millón de euros que pagó al Salzburgo (1,1 según Transfermarkt). Fue una apuesta del propio club más allá de la opinión del entonces entrenador, Sergio González, que a la hora de la verdad no contó con el jugador. Participó en cinco encuentros (sólo uno en el once inicial) y no llegó a los cien minutos sobre el césped.

Diarra tenía un contrato de larga duración con los amarillos pero el resto de su estancia salió cedido o jugó en el Mirandilla en Segunda Federación. Tras su paso por el Asteras Trípoli (Grecia) en la primera parte de la temporada 2023-24, en la segunda militó en el filial cadista al no tener sitio en el primer equipo.

En la campaña 2024-25, nueva cesión, esta vez al TSV Hartberg con una opción de compra por parte del cuadro austriaco que ahora hace efectiva después de que Youba Diarra jugarse 36 partidos (casi 2.000 minutos) en los que marcó tres goles y aportó tres asistencias.