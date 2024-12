El Cádiz CF va tarde con la destitución de Paco López: la temporada camina hacia el fracaso

Cádiz/Todo el mundo da por hecha la destitución de Paco López como entrenador del Cádiz CF pero el club aún no da el paso de anunciar su marcha. El conjunto amarillo perdió 2-1 en el campo del Elche en el partido del 18º capítulo liguero que acabó al filo de las cuatro de la tarde. El club tuvo toda la tarde del sábado, el domingo por la mañana... pero nada de nada. Extraña tanta lentitud.

La tardanza de la entidad cadista en adoptar la medida alimenta la teoría que la demora obedece a un asunto económico. Según Solofichajes, el despido del técnico será más barato si el equipo está en zona de descenso más allá de la 15ª jornada. El cuadro gaditano ocupa la 17ª posición pero puede caer a la 19ª si el Burgos empata o gana al Eldense y el Córdoba vence al Tenerife. Los dos juegan el domingo.

Lo que sí parece claro es la que temporada del Cádiz CF va camino de ser un absoluto fracaso salvo una reacción que ahora mismo no se atisba por ningún lado. El presidente, Manuel Vizcaíno (las decisiones las toma él), reacciona tarde cuando el objetivo del ascenso se vuelve casi imposible porque el equipo está nada menos que a 11 puntos de la sexta plaza, la última que da acceso al play-off de ascenso.

Todo lo que no sea pelear por el ascenso es un completo fiasco para una escuadra que compite con el sello de recién descendida. Hace tiempo que está a la vista de todos que el Cádiz CF no funciona con Paco López, en buena medida por la actitud nada adecuada de una plantilla que no para de sumar decepciones. La mayor cuota responsabilidad recae sobre los jugadores. El límite salarial más alto de Segunda para tontear de manera peligrosa con la Primera Federación.

El necesario cambio de entrenador llega tarde más allá de que se produzca el domingo o el lunes o unos días más tarde. El sustituto, cuando se confirme que es Gaizka Garitano, aterriza con un objetivo que nada tiene con el planteado al comienzo de curso. De la ambición por subir al modesto reto de la permanencia que adquiere relevancia con el paso de las semanas porque si no ascender es un fracaso, bajar a la tercera división del fútbol nacional sería una catástrofe.