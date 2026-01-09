Cádiz CF-Sporting, en directo

El Cádiz CF acaba la primera vuelta este viernes recibiendo en el Nuevo Mirandilla al Sporting de Gijón. Los amarillos vienen de sacar un valioso punto en La Coruña, mientras que los rojiblancos sucumbieron como locales ante el Málaga (1-3).

La cita trae en los cadistas la novedad de Iza Carcelén, que volverá al once tras cumplir sanción contra el Deportivo. El resto del once que saque Gaizka Garitano debe ir en la línea de los elegidos la semana pasada en Riazor. No obstante, Antoñito Cordero tiene opciones de salir de inicio en lugar de Brian Ocampo; el jerezano es uno de los refuerzos invernales y ya gozó de minutos en La Coruña.