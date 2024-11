El Cádiz CF sigue fuera de la zona de descenso gracias al líder

Cádiz/El Cádiz CF se acostumbra a vivir al filo de la navaja en una temporada 2024-25 que de momento está siendo de todo menos buena. Tras perder en el terreno del Sporting de Gijón en el enfrentamiento de la 13ª jornada de Liga, necesitaba ganar en el campo del Mirandés pero no pudo pasar del empate (2-2).

La equis en el Municipal de Anduva dejaba al conjunto amarillo con la posibilidad de caer a la zona de descenso en el 14º episodio liguero. Ya no dependía de sí mismo sino de los marcadores que se diesen en otros estadios. El Eldense perdió en Granada (3-2) el sábado y no superó a un Cádiz CF que aún debía esperar algo más para confirmar que no caía a la 19ª posición.

El Racing de Ferrol también tenía opciones de rebasar al cuadro gaditano, pero se estrelló en su feudo ante el Racing de Santander (1-2). El líder volvió a mostrarse intratable como visitante y en este caso con su séptima victoria como foráneo en otras tantas salidas le echó un cable enorme al equipo entrenado por Paco López.

El Cádiz CF asegura una semana su estancia fuera de la zona de descenso aunque sigue al borde del abismo. Ocupa la 17ª posición con 14 puntos pero aún puede bajar a la 18ª si el Deportivo de La Coruña, ubicado en ese puesto con 13, empata o gana en Riazor el lunes 11 de noviembre (20:30 horas) en el duelo frente al Eibar. En caso de igualdad a 14, los gallegos se pondrían por delante en la clasificación al presentar un mejor coeficiente goleador (0 frente al -6 de los amarillos).

Eldense y Racing de Ferrol abren la zona de descenso en la 19ª y 20ª plaza con 12 puntos cada uno y ambos con un partido menos que el Cádiz CF por aplazamiento debido al catastrófico azote de la DANA en la Comunidad Valenciana. Eso significa que los amarillos aún pueden caer entre los últimos cuatro puestos si no aumenta la ventaja antes de que sus perseguidores se pongan al día.

Aunque la situación es compleja, las cifras reflejan que el Cádiz CF pasa de tener uno a dos puntos de renta sobre el descenso tras la 14ª jornada de Liga. Tiene a tiro de piedra al Burgos, 16º con 15 puntos después de perder en casa (1-2) ante el Sporting. El Córdoba, su próximo adversario en el Nuevo Mirandilla (domingo 17 a las 16:15), reside en el 15º peldaño tras empatar (2-2) en su feudo contra el Castellón.

La misión a corto plazo del Cádiz CF es alejarse de la zona de descenso. Mientras no lo consiga, no podrá plantearse objetivos más ambiciosos.