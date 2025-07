El Cádiz CF recurrirá el fallo favorable a Quique Pina: "La sentencia no resuelve todos los hechos controvertidos"

La reacción del Cádiz CF ha sido rápida después de conocerse la sentencia de la que sale airoso Quique Pina en cuanto a su cese como consejero delegado del club. Desde la entidad se anuncia que recurrirán la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Murcia, al tiempo que cargan contra el ex dirigente amarillo por medio de un comunicado.

El escrito del Cádiz CF dice lo siguiente:

"Ante los pronunciamientos del Sr. Pina Campuzano en su nota de prensa, alusivos a la reciente resolución del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia, el CÁDIZ CLUB DE FUTBOL se ve obligado a realizar las siguientes precisiones".

"Nos encontramos ante el enésimo intento del Sr. Pina por tratar de tergiversar y manipular la realidad, durante estos años de desgraciada relación con el ex Consejero. Siendo lo propio en alguien cuyo modus operandi y vida profesional se basa precisamente en mentir, en manipular y en distorsionar".

"Efectivamente, desde la Mercantil, y tras sendos acuerdos adoptados en Junta General de Accionistas, no se formalizó una, sino dos acciones de responsabilidad social contra el Sr Pina; y sin que podamos descartar el ejercicio de otras acciones concurrentes, derivadas por su nefasta gestión en su etapa como consejero del club".

"Y es respecto a la primera de ellas, que el Juzgado ha resuelto desestimar en primera instancia nuestras pretensiones de resarcimiento sobre una parte de los perjuicios ocasionados, derivados de la mala administración de los activos que el Club puso a su disposición. Partiendo desde nuestro máximo respeto a las resoluciones judiciales, pero igualmente considerando que la sentencia no resuelve todos los hechos controvertidos y no se ajusta al resultado de la actividad probatoria desplegada (donde, a nuestro juicio, quedaron perfectamente acreditados los perjuicios y la relación de causalidad respecto a la gestión de Pina Campuzano) procederemos a recurrir dicho Fallo, pues es obligación de los Administradores propiciar un resarcimiento para el Cádiz Club de Fútbol sobre los desmanes del ex consejero".

"Por tanto, olvida interesadamente el Sr. Pina, en su afán de dar voz a los procedimientos según su conveniencia, que existe otra acción de responsabilidad en curso por su desastrosa gestión, en la que le pedimos responsabilidades por falsear contratos de jugadores en su beneficio personal y de sus sociedades interpuestas, lo cual ya quedó reseñado en procedimientos de reclamación ante la FIFA; y de, bajo criterio del Club, firmar comisiones opacas a nuestra Entidad por centenares de miles de euros a agentes afines, en documentos que no estaban en el CÁDIZ CF en el momento de su detención por parte de la policía, que terminaría con su entrada en prisión. Y también obvia el Sr. Pina que éste fue el motivo principal de su cese como consejero del club, ratificado por la Junta General de Accionistas, y que le ha llevado a estar imputado en la Audiencia Nacional (junto, entre otros, el Granada CF) por delitos con penas de prisión y con responsabilidades civiles millonarias, cuyo juicio se celebrará en breve".

"Entendemos que es precisamente su situación actual en el mundo del fútbol profesional, donde absolutamente nadie cree ya en él, lo que le lleva a manipular este tipo de informaciones, y a callar otras que en los últimos dos meses contienen pronunciamientos muy importantes en su contra, con sentencias firmes, y que serán de conocimiento de la opinión pública cuando proceda. Lo que en modo alguno vamos a tolerar, es que se pretenda enturbiar la vida de una sociedad anónima deportiva saneada y equilibrada desde que él salió de la misma; la cual, pese a sus ataques contantes, mentiras pagadas e intentos de desestabilización, es a día de hoy un ejemplo de gestión eficaz".