Cádiz CF - Racing de Santander, en directo

La 17ª jornada de Liga en Segunda División llega al estadio Nuevo Mirandilla con un test muy exigente para el Cádiz CF, que recibe nada menos que al Racing de Santander. Los amarillos reaccionaron bien la semana pasada en Córdoba (1-2), pero la Copa del Rey frente al Real Murcia (3-2) fue un varapalo grande por la eliminación y las sensaciones en la primera parte.

El choque de este domingo, con un horario que no convence (14:00 horas), pone a prueba si la reacción en Liga del equipo tiene continuidad o si, por el contrario, vuelve a las andadas de los malos resultados que le alejarán de la zona alta de la clasificación.