El Cádiz CF se pone en marcha con su red de voluntarios

El equipo de voluntarios del Cádiz CF para la temporada 2025/26 tuvo una reunión en la tarde del miércoles en la que se sentaron las bases y los protocolos de actuación de cara a esta nueva temporada que comienza el próximo sábado, 9 de agosto, con la celebración de la LXXI Edición del Trofeo Carranza frente al Córdoba CF en el estadio Nuevo Mirandilla.

Esta temporada cuenta con la novedad de la implantación de varios Puntos Violetas y Puntos Arcoíris repartidos por el estadio Nuevo Mirandilla en los partidos que el Cádiz CF ejerza de local. Esta iniciativa pionera en el fútbol español e impulsada por la Fundación, cuenta con el respaldo institucional de la Fundación Municipal de la Mujer y el Ayuntamiento de Cádiz.

Los propios voluntarios serán los encargados de recibir a cualquier persona que se quiera acercar a estos Puntos Violeta y Arcoíris, ya sea para denunciar o simplemente para recibir una información básica sobre este tema que cualquiera que acuda al Nuevo Mirandilla debería conocer.

Antonio Sanz, criminólogo de la Fundación de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, impartió una charla a los empleados y voluntarios del club en el que dejaba un mensaje claro: "Más que actuar, el objetivo es informar y generar confianza. La víctima necesita un primer contacto seguro y cercano".

Entre las principales funciones que ejercen los voluntarios del Cádiz CF, se encuentran la atención e información al público asistente, el apoyo en los accesos al estadio y la mejora de la experiencia de los aficionados. Asimismo, el voluntariado tendrá un papel relevante en acciones sociales de Cádiz CF Fundación, como campañas solidarias, visitas a hospitales y recogidas de alimentos, entre otras actividades de impacto comunitario.