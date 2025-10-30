Cádiz CF: La Peña 'Alfajor Amarillo' recibe una donación con historia

Alfonso Montero, presidente de la peña cadista, recibe la donación de manos de los hijos de Luis Aragón.

Nuevo guiño a la historia del Cádiz CF por parte de la Peña Cadista 'Alfajor Amarillo', que abre sus puertas para que tenga cabida en su sede una parte de aquellos años en los que el fútbol en amarillo y azul coge muy lejos a las actuales generaciones.

De esta forma, la sede de la peña fue testigo días pasados de la donación de dos cuadros por parte de la familia de Luis Aragón, jugador del Cádiz CF en los años 60 con más de 150 partidos de amarillo. La familia del inolvidable futbolista hizo entrega de dos cuadros en los que se ve un once inicial y una imagen del propio Luis Aragón.

Alfonso Montero, flamante presidente de la Peña Cadista 'Alfajor Amarillo', fue el encargado de recibir la donación de manos de los hijos de Luis Aragón, siendo un momento lleno de emoción por lo que supone para los buenos cadistas de esta entidad tener en su sede unos recuerdos de tanto valor sentimental.

Uno de los cuadros regalado por los hijos de Luis Aragón.

La Peña Cadista 'Alfajor Amarillo' mostró su profundo agradecimiento por el regalo, así como por las muestras de cariño en sus tres años de existencia, y destacó el excelente momento que vive siendo, a pesar de su juventud, uno de los referentes del cadismo actual con mayor actividad.

Alfonso Montero prometió a la familia de Luis Aragón que los dos cuadros donados ocuparán un lugar destacado en la sede donde se congregan decenas de cadistas cualquier día del año.