Cádiz CF - Mirandés: Víctor Chust hace autocrítica y habla de su gol

Víctor Chust se convirtió en uno de los protagonistas del partido entre el Cádiz CF y el Mirandés resuelto con victoria de los amarillo (3-1) la noche del pasado lunes 27 de enero.

El defensa central hizo una valoración del encuentro en declaraciones a los medios oficiales del club. No se cortó. Fue autocrítico tras su fallo que supuso el tanto del Mirandés y también habló de su gol, el que daba la tranquilidad en la recta final.

Segunda victoria consecutiva: "No sé cuánto hacía que no conseguíamos dos victorias, pero lo hemos conseguido en casa con nuestra gente. Ha sido sufrida, porque el Mirandés es muy buen equipo y la clasificación lo demuestra".

Estado actual del equipo: "A día de hoy estamos aprovechando nuestros momentos buenos y sabiendo sufrir en los momentos malos. Sí es cierto que hemos encajado un gol a balón parado y eso lo tenemos que mejorar, yo el primero, que era mi marca. En ataque, la gente de arriba va volando".

Estilo de juego: "Estamos muy juntos. Todos queremos sacar esto y luchamos por el compañero. Especial mención a la gente que sale del banquillo, que sale con mucha energía y la transmiten a los que estamos más cansados. Es un orgullo pertenecer a este equipo".

Su gol: "Me dicen que me he equivocado. Es cierto que habían cambiado a Carlos y me he puesto en su posición a ver si remataba alguna y he tenido suerte".

En un posterior mensaje a través de su cuenta personal de X (antes twitter), Víctor Chust manifestó su alegría por el triunfo: "Vamooos!! Esto es el Cádiz!! Muy feliz por el gol y por el trabajo de todo el equipo. Ante la adversidad nos crecimos con coraje y el apoyo de nuestra gente. Gracias, cadistas!!"