Cádiz CF-Mirandés, en directo

La temporada 2025/26 alza el telón de forma oficial para el Cádiz CF este domingo 17 de agosto, a las 19:30 horas, en el Nuevo Mirandilla. Es el día del estreno del equipo amarillo, que tendrá como rival a un CD Mirandés que fue la revelación la pasada campaña pero que en nada se parece al equipo nuevo de este año.

Gaizka Garitano encabeza el proyecto del Cádiz CF y su debut será con la tarea por hacer porque faltan fichajes y sobran jugadores. La defensa es la línea más afectada por las lesiones y la necesidad de refuerzos tras la inesperada salida de Víctor Chust. Fali no está para el estreno ni tampoco David Gil, ambos lesionados.

La cara más atractiva del Cádiz CF de la nueva campaña llega con Suso, que este verano apostó por el equipo de su tierra una vez que dio por cerrado el ciclo en el Sevilla. Es el líder de un proyecto en el que se mantiene como otro jugador determinante Ontiveros y como veterano con galones Álex Fernández.

Al Cádiz CF le toca empezar con buen pie la nueva travesía para que la masa social tenga argumentos para la ilusión desde el primer momento, lejos de ese desastroso debut de hace un año cuando el Zaragoza pasó por encima del conjunto amarillo y fue el inicio de una temporada para olvidar.