El Cádiz CF se mete en un lío el último día del mercado de invierno

Cádiz/Como es habitual en cada mercado, el Cádiz CF llega a último día sin haber terminado la tarea. No son pocos los equipos que apuran hasta el final para cerrar salidas y entradas en este caso con la mirada puesta en la segunda parte de la temporada 2024-25.

La entidad cadista se presenta a las últimas horas de la ventana invernal con asuntos pendientes de resolver. Ha realizado sólo dos contrataciones, ambas en defensa con el central Iker Recio y el lateral izquierdo Mario Climent. Y ha concretado cuatro salidas: Iván Alejo (Apoel de Nicosia), Rominigue Kouamé (Chicafo Fire), Tomás Alarcón (Colo Colo) y Cristian Glauder (libre). Además, Luis Hernández ha sido dado de alta y tiene ficha en LaLiga con el número 12.

Tiene hasta las 12 de la noche del lunes 3 de febrero aunque le queda la carta de acudir al mercado de jugadores libres para el que no hay un plazo de inscripción si tiene licencias disponibles, como es el caso. Llega al último día con dos fichas vacías. Es decir, existe la posibilidad de que, si no encaja todas las piezas en las horas finales, pueda hacer algún fichaje en próximas fechas.

En cualquier caso, el club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla apura tanto que ya no tiene la seguridad de pescar lo que quiera sino lo que pueda. Con pocas horas por delante, se esperan movimientos a nivel general y en ese contexto de prisas está abierta la opción de que aterrice en la plantilla uno o quizás dos futbolistas.

La prioridad es reforzar el ataque. Esa es el menos la petición que ha trasladado el entrenador, Gaizka Garitano. Su idea es un extremo tras la marcha de Alejo y un delantero debido a la lesión de Roger Martí. No es descartable que se produzca alguna salida más.

Todo puede suceder en las últimas horas del mercado de invierno a la que el Cádiz CF acude con tarea. El propio técnico dijo hace unos días que si no llega nadie la plantilla está bien así, por lo que tampoco se puede descartar que no haya movimientos si el club no encuentra jugadores interesantes.