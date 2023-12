Cádiz CF: el mensaje de Roger Martí tras conocer su grave lesión

Lo que le puede suceder a un futbolista es no poder ejercer su profesión. En esa tesitura se ve ahora el delantero del Cádiz CF Roger Martí.

El ariete sufrió una lesión de consideración en acto de servicio. Fue en el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas disputado el pasado 17 de diciembre. Se estaba mostrando muy activo en punta: había dado una asistencia a Iván Alejo aunque el gol del extremo fue anulado por fuera de juego, había rematado fuera de cabeza, no paraba de batallar con los centrales en la pugna por el balón... hasta que todo se fue al garete a la media hora de juego.

En un lance con un rival, el ariete recibió un fuerte pisotón en un tobillo con nefastas consecuencias. Se dio cuenta al instante que se había dañado y tuvo que ser sustituido de inmediato. Se retiró cojeando, con dolor y con cara de circunstancias, consciente de que no tenía nada bueno.

Las pruebas médicas confirmaron los peores presagios: fractura de peroné y daño en ligamentos de un tobillo. Una doble lesión que obliga a Roger Martí a estar en el dique seco el menos tres meses en los que se perderá un mínimo de 12 encuentros de Liga.

Como es lógico, Roger Martí está fastidiado tanto en el aspecto físico como en el anímico. Se ve frenado cuando estaba en su mejor forma, aunque se muestra dispuesto a darlo todo en su recuperación para preparar su regreso.

El ariete lanzó un mensaje a través de su cuenta de instagram en el que reconoció que es una situación complicada pero a la vez anunció que volverá con más con más fuerza cuando se recupere de la lesión.

El mensaje de Roger Martí: "Momento muy duro. Jodido por no poder ayudar a mis compañeros durante un tiempo. Me toca parar para volver a coger impulso y volver con más fuerza. Nunca me ha detenido nada y no va a ser menos. Tengo a mi lado los mayores apoyos que puedo tener y seguro que van a ayudarme a que todo vaya mejor. Nos vemos pronto Cádiz CF".

Una publicado el mensaje, el delantero recibió numerosas muestras de ánimo, entre ellas del Cádiz CF, que brindó todo su apoyo en este difícil momento.