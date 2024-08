"El Cádiz CF es uno de los dos mejores equipos de la categoría"

Rueda de prensa de Víctor Fernández, entrenador del Real Zaragoza, como previa del debut liguero contra el Cádiz CF. El veterano preparador tiene por delante el reto de hacer de los aragoneses un conjunto ganador.

"Es el primer partido. Es volver a la rutina de un profesional. Con responsabilidad. Ahora ya hay puntos en juego, todos son importantes. Hay que afrontar un partido de alta competición. Quiero una actitud ambiciosa. Hay que ir a por el partido”, recalcaba.

El director general del Zaragoza, Fernando López, en la presentación del equipo dijo que "el objetivo es el ascenso”. Víctor también comparte el objetivo, pero también advirtió las dificultades. "Creo que ya lo dije cuando llegué. Mi aspiración era el objetivo del ascenso. Esa era la razón de estar en el Real Zaragoza. Crear, hacer un equipo que nos diera esas opciones. Me siento identificado con las palabras del director general, con Fernando. Pero esta ilusión, este deseo, no debe escaparse de lo que es la realidad. ¿Dónde queremos ir? Donde dice nuestro director general. Pero creo que hay que hacerse dos preguntas. ¿Dónde estamos para ir donde quiero ir? En el día de hoy, estamos muy lejos de alcanzar ese objetivo comparativamente a clubes que tienen una base, que ya están construidos, que tienen las mismas oportunidades o mayores que nosotros. Me estoy refiriendo a un Cádiz, a un Granada, a una Almería, a un Sporting, a un Oviedo, a un Eibar, a un Elche, a un Levante, a un Racing. Hoy estamos lejos. Yo creo que esa es la segunda reflexión. Y, si sabemos dónde queremos ir, si sabemos dónde estamos actualmente, la tercera reflexión fundamental es cuál es el camino que hemos elegido para alcanzar ese objetivo. El camino lo tenemos muy claro, pero necesitamos de aquí al final del mercado. Nos faltan bastantes jugadores para que se completen estas aspiraciones. En el momento que se complete, tendremos todos mucho más claro con qué máquina salimos a competir con todos esos que tienen las mismas o más posibilidades económicas. El objetivo lo ha dicho el director general y lo digo yo, donde estamos lo digo yo, y el camino lo tenemos muy bien diseñado”, argumentó.

Nueve fichajes y lo que resta por llegar. "Se me dijo desde un principio que tenía que tener paciencia. La he tenido, la tengo y la seguiré teniendo hasta el último momento. No hay que ponerse nervioso. No quiero jugadores que vengan por venir, jugadores complementarios. Quiero jugadores diferenciales para la categoría, que terminen de completar una plantilla equilibrada y compensada, y jugadores de jerarquía. Este es el proceso desde hace más de 40 días en la construcción del Real Zaragoza. Queremos que se cumple el objetivo, ese es el deseo", explicó.

También se refirió a los descartes que continúan entrenando con el primer equipo. "Es complicado para mí entrenar con más de 30 jugadores. No es de buen gusto que tengan que hacer otras tareas que no se corresponden con el grupo base. Me gustaría tener la plantilla seleccionada ya. En Cádiz no va a estar toda la plantilla. Hay que tener mucha profesionalidad”, apuntaba antes de añadir que "trabajar con tantos futbolistas resulta muy incómodo". "He tenido que renunciar a jugadores del filial. Si no, seríamos más de treinta y tantos. Así es imposible. Me tengo que centrar en los que van a competir. Hay que llevarlo con profesionalidad. Hay que tener respeto por gente que se está comportando como profesionales. Se está alargando mucho el proceso”.

El debate de la portería. "Después de ver la respuesta de Poussin y Femenías en los entrenamientos, su limpieza mental, estamos muy bien cubiertos. Cristian lo estamos llevando con tranquilidad. Esta semana no voy a forzar que viaje", apuntó.

"El Cádiz ha fichado a Ontiveros, uno de los cinco mejores jugadores de la categoría, inalcanzable para nosotros"

Los últimos en llegar, el ex del Cádiz CF Ager Aketxe y Vital. “Ager Aketxe me encanta. Nos va a ayudar a ese punto de experiencia. Es un gran conocedor de la categoría, es dominante en la categoría. Ha mejorado muchísimo en la lectura del juego. Antes era para el último pase, faltas. Sigue siendo decisivo en la pelota parada. Está aportando el retorno defensivo. No tiene la intensidad en defensa de Keidi Bare, pero estoy feliz con su llegada. Era absolutamente necesario. En el momento que sabíamos que Maikel Mesa quería marcharse, tenía clarísimo los objetivos. Se corresponden a la forma de juego que quiero desarrollar en La Romareda. Bernardo Vital solo lo conozco de vídeos. La dirección deportiva lo ha visto en directo. Hemos fichado a un buen defensa. Tiene solo 23 años. Es muy despierto. Vamos a ver cómo se adapta al fútbol español. Los dos tienen muchas posibilidades no solo de viajar , sino de jugar en Cádiz”, anunció.

Para acabar, palabras sobre el Cádiz CF. "Es uno de los dos mejores equipos de la categoría. La gran ventaja es que tiene toda la estructura de la pasada temporada. Ha fichado a Ontiveros, uno de los cinco mejores jugadores de la categoría, inalcanzable para nosotros. Tienen todo: experiencia defensiva, mucha fortaleza en el centro del campo y arriba es uno de los equipos más poderosos, con dos delanteros dominantes. Es uno de los grandes candidatos al título. Nosotros estamos sin hacer, sin terminar de construir. Sabemos cómo tenemos que jugar. A ver hasta dónde nos alcanza. Vamos a un campo de los grandes, tenemos que jugar con mucho respeto pero sin miedo y mostrando la máxima ambición. Quiere ver las señas que ya hemos demostrado en algunos partidos de la pretemporada. Estamos preparados para hacer un muy buen partido”, finalizó Víctor Fernández.