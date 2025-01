El Cádiz CF mejora y empeora a la vez

Sobrino parece decir que no llegó al remata por poco en el partido contra el Levante.

Cádiz/El Cádiz CF arrancó la segunda vuelta y el año 2025 con un empate (0-0) en casa frente al Levante que resultó insuficiente debido a su delicada situación en la clasificación, ubicado al borde de la zona de descenso.

El conjunto amarillo se desenvolvía con una fragilidad exasperante que le sumergió en una dinámica negativa a la postre causante de la marcha de Paco López y el aterrizaje de emergencia de Gaizka Garitano.

Es evidente que el Cádiz CF ha progresado con el nuevo entrenador. Ha dejado de ser un equipo bizcochable para mostrarse como un bloque sólido, muy incómodo para cualquier adversario. El entremado defensivo se vuelve eficaz, como refleja la cifra de goles recibidos en los cuatro partidos con el míster recién llegado. Sólo dos tantos en contra y ambos de penalti. La única manera de batir al cuadro gaditano a día de hoy es desde el punto fatídico.

La creciente solidez contrasta sin embargo con el atasco en las labores ofensivas. Después del triunfo (1-0) sobre el Albacete, tres empates consecutivos ante el Burgos (1-1), el Almería (1-1) y el Levante (0-0). Así, el Cádiz CF apenas gana y no pierde con el nuevo entrenador pero necesita acumular victorias para poder escapar de la parte trasera de la tabla. Mientras no sume de tres en tres, estará condenado a sufrir cerca del descenso.

Los jugadores no saben aprovechar su mejores momentos y ni siquiera en esos instantes de brillantez son capaces de aliarse con el gol. La evolución del bloque defensivo no encuentra prolongación en el ataque, que sufre un frenazo.

El Cádiz CF mejora atrás y empeora arriba. El promedio de goles en contra con Paco López era de 1,5 por partido (28 en 18 jornadas) y el de Garitano es de 0,5 (dos en cuatro citas). La media de tantos a favor con el anterior inquilino del banquillo era de 1,1 (21 dianas en 18 envites) y ahora es de 0,75 (tres goles en cuatro compromisos).

El propio Garitano no eludía la realidad justo después del envite ante la escuadra levantinista. nos falta arriba algo más, en el último pase, el uno contra uno... el fútbol se decide ahí y está claro que nos faltan cosas". A su juicio, Estamos mejorando pero arriba necesitamos algo más". Y es que "mejorar es ganar", subrayó el técnico. No hay mejoría que valga si no se traducen en triunfos.

El Cádiz CF ya es un equipo solvente en la destrucción pero le queda lo más difícil, que es dar un paso al frente en la construcción. Y algo más: tratar de mantener constancia durante los noventa y tantos minutos de juego. De una gran primera parte pasó una discreta segunda el pasado domingo.