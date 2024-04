Cádiz CF - Mallorca: una clave por encima de las demás para ganar el partido

El Cádiz CF afronta la recta definitiva de la temporada 2023-24 en busca de una permanencia que se ha complicado más que nunca aunque, a pesar de las dificultades, aún puede haber un final feliz. Todo depende de lo que vaya haciendo en cada compromiso entre el último fin de semana de abril y durante el mes de mayo.

La situación es muy delicada para un equipo ubicado en la 18ª posición, en zona de descenso, con una cuenta de sólo 25 puntos, a seis de la 17ª y la 16ª que ocupan con 31 el Celta de Vigo y el Mallorca. Se halla al borde del abismo sin el más mínimo margen de error.

La próxima cita adquiere el más alto rango de relevancia. El conjunto amarillo se enfrenta al Mallorca en el estadio Nuevo Mirandilla el domingo 28 a partir de las 14:00 horas (dos de la tarde). Es una final con mayúsculas en la que sólo cabe la victoria. Es ganar o decir adiós a Primera División. Es la última oportunidad de seguir con vida en la durísima lucha por la salvación.

Si hay algún asidero al que se agarra el Cádiz CF es su santuario. Las cuatro victorias que lleva esta campaña las ha conseguido como local (ninguna en 16 visitas) y es en su campo donde apura sus opciones.

Vencer es un asunto de estado para el cuadro gaditano. Estas son algunas claves para que los tres puntos se queden en casa en un duelo a vida o muerte:

Duelo mental: No es un partido cualquiera si recibe la catalogación de final. Atemperar los nervios es fundamental para no perder el norte el día más importante de la temporada. Los de Mauricio Pellegrino deben emplearse con cabeza fría y corazón caliente, concentrados y conscientes de la complejidad de la misión pero con confianza para atrapar el botín. Al rival le vale el empate y tratará de jugar con el tiempo y las urgencias de los amarillos. Es la hora de los valientes que no se dejen engullir por la presión.

Por delante en el marcador: En un choque de tanta trascendencia, marcar primero puede ser muy importante, incluso definitivo. Puede ser la clave que incline la balanza a un lado u otro. El equipo amarillo empezó ganando en tres de sus cuatro triunfos (Alavés, Atlético de Madrid y Granada) y sólo remontó una vez cuando superó a un Villarreal en inferioridad numérica. Lo normal es que no gane cuando el adversario acierte primero, como le sucedió en las derrotas ante el Girona, Real Madrid, Valencia, Betis y Barcelona. Ante el Celta igualó un 0-2 de forma milagrosa.

Acierto en las áreas: No están admitidos los errores una cita que es una especie de ahora o nunca. El Cádiz CF no se puede permitir el lujo de seguir recibiendo goles en acciones a balón parado que le hacen perder puntos con demasiada facilidad. En ataque, además de generar ocasiones, la puntería en el remate es indispensable.

Aprovechar el tirón en su feudo: Lo poco fiable que pueda ser el Cádiz CF este curso es en el Nuevo Mirandilla, donde ha ganado dos de sus tres partidos más recientes (al Atlético y Granada) con un solo gol en contra debido a un saque mal esquina defendido en la derrota ante el Barcelona.

Olla a presión: La afición no gana para sustos en una amarga temporada pero estará para ofrecer todo su aliento. El personal sabe de sobra el papel que le toca desempeñar y es el equipo el que debe dar la talla sobre el césped.