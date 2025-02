El Cádiz CF, a solo dos jornadas de igualar un récord de su historia

El Cádiz CF, de la mano de Gaizka Garitano, sigue sumado registros que le acercan a los mejores datos de su historia. Diez jornadas consecutivas sin perder es algo que no se ha dado mucho en el club gaditano y en otros conjuntos, pero es ahora mismo una realidad en el Nuevo Mirandilla. Las próximas citas ligueras serán claves para ver hasta dónde pueden llegar las estadísticas.

Si el invicto Cádiz CF de Garitano fuese capaz de puntuar en sus dos próximos compromisos, las salidas consecutivas a los campos del Albacete y el Málaga, acumularía doce jornadas seguidas sin conocer la derrota y eso le serviría para igualar un récord de la historia del club gaditano.

En la actualidad figura como racha más extensa sin perder en Segunda División, con una docena de encuentros, la protagonizada por la plantilla 2006/07 con Jose González en el banquillo entre las jornadas 12ª y 23ª. Fue otra espiral muy favorable tras la llegada del preparador gaditano, que se hizo cargo del Cádiz CF tras la salida de Oli, que había sido la apuesta aquella campaña después de que el delantero decidiera colgar las botas.

Si el equipo cadista es capaz este próximo domingo, día 2 de marzo (18:30 horas), de rascar algo en el Carlos Belmonte empatarían los tres antecedentes con once choques alineados sin caer que existen, los cuales se remontan a las temporadas 1970/71 con León Lasa como entrenador, 1982/83 con Dragoljub Milosevic y 2017/18 con Álvaro Cervera. También ocurrió en la 2018/19, pero en esa ocasión uno de los triunfos no se plasmó realmente sobre el terreno sino en los despachos por exclusión del campeonato del Reus, que aquel curso no acabó la competición.

Los récords del Cádiz CF en otras categorías son estos: Seis partidos en Primera en la 1983/84 con Benito Joanet y en la 1991/92 con Ramón Blanco (en este caso incluyendo los dos de la eliminatoria de permanencia), diecinueve en Segunda B en la 2011/12 con Jose González y veinticuatro en Tercera en la 1969/70 con León Lasa.