Cádiz CF-Huesca, en directo

La novena jornada de Liga llega para el Cádiz CF este domingo, 12 de octubre, día en el que recibe al Huesca en el estadio Nuevo Mirandilla (18:30 horas). Los amarillos tratarán de recuperar la senda perdida con la derrota en Las Palmas, lo que solo será posible sumando los tres puntos ante la escuadra oscense.

La semana en el Cádiz CF ha venido marcada por las bajas en defensa, donde Mario Climent debe cumplir sanción por acumulación de amonestaciones, mientras que Bojan Kovacevic estuvo el pasado viernes con la selección serbia sub'21. Raúl Pereira y Pelayo Fernández están llamados a salir de inicio en esta cita liguera.