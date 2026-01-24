Cádiz CF - Granada, en directo

La vigésimo tercera jornada de Liga mide en la noche de este sábado al Cádiz CF con el Granada. Los amarillos persiguen mantenerse en el tren de los aspirantes al ascenso, mientras que los rojiblancos buscan oxígeno para escapar de la zona baja.

El conjunto de Gazka Garitano viene de una fea derrota en Albacete, donde no estuvo a la altura con fallos ofensivos impropios de un equipo que aspira a la parte alta de la tabla. En este derbi andaluz tiene la oportunidad de recuperar crédito y el terreno perdido en el Carlos Belmonte.