Cádiz CF y Granada comparten el mismo mal

Dicen que lo que marca la diferencia en el mundo del fútbol es tener capacidad goleadora. En cierto modo es la realidad, pero no siempre se cumple esa máxima si el sistema defensivo no funciona igual. Algo así es lo que le sucede al Granada CF, próximo adversario del Cádiz CF, que tiene facilidad para hacer tantos goles pero no tanto para evitar encajarlos. Los de Fran Escribá le endosaron tres al Racing de Ferrol y, gracias a ello, ascendieron a la segunda plaza en la clasificación de equipos máximos goleadores. El Cádiz CF vive una situación similar en los tantos recibidos, aunque su caso es aún peor al de su próximo rival porque ha anotado menos goles.

Hasta el duelo con el cuadro gallego el Granada era tercero, por detrás del Almería y el Racing de Santander, pero los tantos de Manu Lama, Rubén Sánchez y Tsitaishvili permitieron alcanzar la cifra de 48 goles en 30 partidos, a dos del conjunto almeriense y con una media de 1,60 por duelo. A ello ha ayudado el hecho de que, tras la marcha de Myrto Uzuni a la MLS donde aún no ha marcado en los tres encuentros ligueros que se llevan disputados, se haya repartido el gol entre el resto de componentes de la plantilla.

Y es que el Granada CF no depende de nadie en la faceta goleadora y eso suele ser positivo. En casa, donde no pierde desde el pasado 27 de octubre ante el Levante, se muestra mucho más cómodo ante el arco rival. Como local ha anotado 29 goles en 16 partidos, mientras que a domicilio ha marcado 19 en 14 citas. Pero es la amplia lista de goleadores lo que ha permitido a los rojiblancos situarse en la segunda plaza de los máximos artilleros. Ante el Racing de Ferrol anotó Rubén Sánchez, uno de los pocos jugadores que faltaban por marcar, y ya son veinte los futbolistas que han perforado el arco rival, al menos, una vez. Un dato revelador y poco habitual pues sólo le falta por celebrar un ‘chicharro’ a Borja Bastón, Józwiak, Sergio Ruiz y Oscar Naasei, además de a los tres porteros del plantel.

En el Cádiz CF, Gaizka Garitano ha corregido el problema del sangrado defensivo que mantuvo el equipo a las órdenes de Paco López. Con el preparador vasco en el banquillo, el conjunto gaditano ha encajado once goles en 12 jornadas, cuando el anterior técnico dejó el cargo con 28 dianas en su propia portería en 18 encuentros. La diferencia es clara, y aunque Garitano tiene mejores cifras, lo que arrastra el Cádiz CF de la primera parte de la campaña le condena a un cómputo general que no es bueno.

En el caso del Granada, la cantidad de goles encajados, 39 en 30 partidos (una media de 1,3 por envite), ha provocado que no se encuentre, a día de hoy, ni siquiera entre los seis primeros clasificados que garantiza, como mínimo, jugar el play off. De hecho, el domingo se medirá a un rival con la misma cifra de tantos encajados como es el Cádiz CF. De ahí que se explique la posición de ambos conjuntos en la clasificación, alejados del veradero objetivo con el que arrancaron el curso por su papel de recién descendido de Primera División.