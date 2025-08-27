Cádiz CF: fallece Pepito Hernández

Fallece Pepito Hernández, un madrileño que jugó una temporada en el Cádiz CF y que también hizo carrera en el Balón y en algunos clubes gaditanos. José Hernández Egido nació en Madrid el 13 de diciembre de 1937 pero se le pudo considerar un gaditano más porque se vino a Cádiz siendo un niño. Sus comienzos en el fútbol se remontan a participar en diversos equipos de barrio hasta recalar en el Centro Berchmans, desde el cual dio el salto al Balón CF en la temporada 1956/57 para competir en Primera Regional. Tras una segunda temporada en el equipo balonista, su calidad no pasó desapercibida y fue fichado en la temporada 1958/59 por el Racing Portuense, que militaba en Tercera División y tenía como entrenador a Camilo Liz, formando una extraordinaria línea media con un futuro cadista como era Pedrusco.

En la temporada siguiente sufre un parón motivado por el servicio militar. A su vuelta a casa y de cara a la temporada 1960/61 ficha por el Balón de Cádiz, que había ascendido a Tercera División. Con Santiago Núñez como entrenador, su excelente momento de forma y su rendimiento hacen que el Cádiz CF le ate de inmediato junto a su compañero Miguel, pero con la intención de que su pase se produzca a la siguiente temporada.

Finalmente, se hace efectiva su presencia en la plantilla cadista en la temporada 1961/62, con José Luís Riera como entrenador. Su debut se produce en la primera jornada del campeonato en el estadio Carranza precisamente frente al Albacete Balompié (0-0), rival de los amarillos este domingo. En total disputó 19 partidos en liga además de 7 partidos en la Copa Andalucía y un gol marcado.

Al finalizar la temporada se produjo un interés por parte del Español de Barcelona para su fichaje. Tras alcanzar un acuerdo económico, se marchó a tierras catalanas en la temporada 1962/63 con la intención de devolver al equipo españolista a Primera División tras su descenso de categoría. Pese a tener un segundo año de contrato, la llegada de un nuevo entrenador, en este caso el argentino Alejandro Scopelli, forzaron su salida del club blanquiazul.

Pero siguió en tierras catalanas para jugar en el Hospitalet, que militaba aquel entonces en Segunda División. Tras finalizar su segunda temporada vuelve a casa, y el Cádiz CF todavía disputaba la Copa Sánchez Pizjúan de la temporada 1964/65 como epílogo a la temporada, siendo alineado en un partido de dicha competición frente al Sevilla FC.

Su vuelta al Cádiz CF parecía un hecho pero el nuevo entrenador, Julio Vilariño, para la temporada 1965/66 desestimó su fichaje. Hernández y Vilariño habían coincidido en el Racing Portuense en la temporada 1958/59.

Pedro Fernández, presidente del Balón de Cádiz, le convence para volver a vestir la camiseta del modesto club de la capital por tercera etapa en la temporada 1966/67 siempre con la condición de dejarle marchar en el caso de recibir alguna oferta de algún club de superior categoría. Para finalizar, tuvo una segunda etapa en el Racing Portuense, ya que fueron dos temporadas (1967/68 y 1968/69) vistiendo de nuevo los colores del club portuense antes de retirarse definitivamente.