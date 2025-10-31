El Cádiz CF ya tiene día y hora para la última jornada de noviembre

LaLiga ha dado a conocer las fechas de la 16ª jornada en Segunda División. Unos encuentros que corresponden a la última jornada del mes de noviembre y que lleva al Cádiz CF a jugar lejos del Nuevo Mirandilla. El equipo de Gaizka Garitano rendirá visita esa jornada al Córdoba.

El derbi andaluz dará paso al inicio del tramo final de la primera vuelta de la presente temporada, por lo que para esa fecha el ecuador de la competición estará ya cerca.

El duelo entre el Cádiz CF y el Córdoba ha quedado fijado para el domingo 30 de noviembre, a partir de las seis y media de la tarde, en la capital cordobesa, donde se disputará un derbi andaluz que se recuperó la pasada campaña después del descenso del conjunto amarillo desde Primera División y el ascenso del blanquiverde desde Primera Federación.

Al igual que sucedió recientemente en Granada, el cercano desplazamiento a Córdoba será una buena oportunidad para que la masa social cadista se deje ver en una buena cantidad en el feudo de este rival, por lo que el buen ambiente está garantizado.

El Cádiz CF llegará a este derbi después de recibir a la Cultural Leonesa el domingo 23 de noviembre (16:15 horas), mientras que el Córdoba jugará en Granada el sábado 22 de noviembre (21:00 horas).