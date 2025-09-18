El Cádiz CF dedica una puerta del estadio a Carmelo Navarro

La puerta 2D del estadio Nuevo Mirandilla llevará desde este jueves, 18 de septiembre, el nombre de Carmelo Navarro como reconocimiento al que fuera defensa del Cádiz CF durante siete temporadas entre 1987 y 1994. El ex futbolista, portuense de adopción, vivirá una jornada inolvidable rodeado de su familia y muchos antiguos compañeros.

La inauguración de la puerta tendrá lugar a las 12:00 horas de este jueves, en una acto que presidirá la cúpula del club y en la que Carmelo será el gran protagonista. El inolvidable central toma el relevo a Mágico González, Paco Baena, Pepe Mejías y Juan José, quienes ya tienen un acceso del templo del cadismo a su nombre.

En la mañana de este jueves ya estaba todo preparado en la puerta 2D que tendrá el protagonismo y acaparará cientos de fotos con Carmelo como estandarte de un Cádiz CF que hizo soñar a su masa social con la mejor etapa del equipo en toda su historia.

Cabe recordar que Carmelo acumuló 280 partidos como futbolista del Cádiz CF reprtidos en seis campañas en Primera y una en Segunda A. Cinco permanencias sonadas en la elite antes del doble descenso hasta la caída del equipo a la desaparecida Segunda B. A pesar de ser central, en ese periodo como cadista tuvo la posibilidad de anotar cuatro goles, todos ellos en Primera.