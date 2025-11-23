Cádiz CF - Cultural Leonesa, en directo

La 15ª jornada de Liga devuelve al Cádiz CF al Nuevo Mirandilla, donde en la tarde de este domingo, 23 de octubre, recibe a la Cultural Leonesa (16:15 horas), un equipo ascendido el curso pasado que persigue el objetivoo de la permanencia. Los amarillos llevan cinco jornadas sin ganar -desde el 12 de octubre- y ya urge retomar la senda adecuada que, a falta del partido de hoy, ha sacado al conjunto gaditano de la zona de fase de ascenso.

Gaizka Garitano tiene esta semana dos jugadores que fueron baja en Almería, Bojan Kovacevic e Iuri Tabatadze -convocados con Serbia sub-21 y Georgia, respectivamente-, además de que Iza podría reparecer después de varias jornadas fuera como consecuencia de una lesión muscular.