El Cádiz CF cuida de su afición dentro y fuera del campo

Imagen de la firma del acuerdo en el estadio Nuevo Mirandilla.

Nuevo acuerdo del Cádiz Club de Fútbol, en esta ocasión con la Clínica Dental Copano, que se convierte en la clínica dental oficial del club cadista para la temporada recién iniciada (2025/2026), después del acuerdo que une a ambas partes.

Gracias a este convenio entre la clínica y el club, los abonados del Cádiz CF podrán disfrutar de las siguientes ventajas:

-Servicios gratuitos de prevención y cuidado bucodental (limpiezas, diagnósticos, revisiones periódicas, atención en urgencias, entre otros).

-Descuentos exclusivos en tratamientos avanzados de odontología, cirugía e implantología.

-Facilidades de financiación por un periodo de hasta 5 años.

De esta forma, un paso más en el compromiso de Clínica Dental Copano pasa por esta oferta a la familia cadista que va más allá del fútbol, ya que se trata del bienestar y la calidad de vida.

Desde el Cádiz Club de Fútbol, se traslada el agradecimiento a Juan Antonio y Lucía Copano por confiar en un proyecto común que une a ambas partes y que fue rubricado, junto al presidente de la entidad amarilla, Manuel Vizcaíno, en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla.