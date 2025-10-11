El Cádiz CF se cruza con un árbitro que dejó un pésimo recuerdo

Cid Camacho no atiende a las protestas de Chris y Fali en el Almería-Cádiz de la temporada pasada.

Un árbitro de pésimo recuerdo estará este domingo en el Nuevo Mirandilla con motivo del Cádiz CF-Huesca. Se trata de Germán Cid Camacho, un segoviano de 38 años que la campaña pasada la formó en grande con motivo de la visita de los amarillos al campo del Almería.

El conjunto amarillo se había ido al descanso con ventaja (0-1) gracias al golazo de Javier Ontiveros. Poco después de la renudación, el árbitro Germán Cid Camacho, del comité castellano-leonés, señaló penalti al considerar que el balón había tropezado en un brazo de Álex Fernández. El capitán formaba parte de la barrera organizada dentro del área frente a un libre directo del Almería.

El colegiado no lo dudó y señaló la pena máxima pero desde el primer momento tanto Álex como el resto de sus compañeros protestaron la decisión al asegurar que la pelota le había dado en la cabeza y no en el brazo. No hubo revisión de la jugada en el monitor y Luis Suárez transformó en penalti para poner el 1-1 que a la postre fue definitivo.

Las únicas imágenes que hubo disponibles desvelaban que no exisitó penalti porque la pelota tropezó en la cabeza del 8 del equipo amarillo. Un error de graves consecuencias para el Cádiz CF, que resultó perjudicado y perdió dos puntos en el campo del entonces líder por culpa de una decisión equivocada.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconoció internamente que el VAR cometió un error en el partido entre el Almería y el Cádiz CF, según contó el Archivo VAR. Esa misma cuenta de X (antes twitter) que analiza las actuaciones arbitrales detallaba una parte de la conversación entre el VAR y Cid Camacho: "No tenemos una cámara en la que se aprecie un error manifiesto". Pero el CTA considera que el error sí se pudo evitar.

Como el VAR no tenía imágenes para poder corregir al árbitro de campo, imperó el criterio de Cid Camacho que estaba muy cerca de la jugada aunque vio algo que no sucedió.

La cuestión es que un fallo grosero frenó entonces al Cádiz CF en Almería y le impidió optar a una victoria importante. Además de pitar un penalti inexistente, el colegiado expulsó poco después a Javier Ontiveros al mostrarse la segunda cartulina amarilla por una simple falta. La rigurosa interpretación del árbitro dejó al cuadro gaditano en inferioridad numérica durante 24 minutos (los 18 que restaban hasta el 90 más los seis de prolongación hasta el pitido final).