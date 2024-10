El Cádiz CF es un coladero en defensa: errores groseros y cifras demoledoras

El Cádiz CF se desangra atrás. El último ejemplo es el duelo andaluz contra el Málaga disputado en el estadio Nuevo Mirandilla el pasado sábado 12 de octubre. Lo tenía casi hecho con un 2-0 que parecía ser suficiente hasta que dos errores de difícil explicación impidieron la primera victoria como local de la temporada 2024-25. Pasó de tener en bolsillo tres puntos importantes para tomar impulso en la tabla a quedarse sólo con uno después de hacerse el harakiri de manera incomprensible delamte de una afición que se llevó la enésima decepción.

La fragilidad defensiva es un problema enquistado que parece lejos de resolverse a tenor de las sensaciones que destila un equipo que concede regalos con una facilidad pasmosa como si estuviese imbuido de un arrollador espíritu navideño. Sin tantos fallos, podría tener algo más que los escasos 10 puntos que ralentizan su avance en la clasificación.

La realidad es que siempre sucede algo que dificulta el avance de un Cádiz CF atascado en la zona baja de la clasificación. La Liga es muy larga en Segunda División (son 42 jornadas), pero ya han transcurrido nueve capítulos sin que se aprecie una mejora en el entramado defensivo que prenda la mecha de la esperanza.

Las cifras revelan la compleja realidad. A la espera de la resolución completa de la novena fecha del calendario, el conjunto amarillo es el más goleado de la categoría de plata con nada menos que 16 tantos en contra, lo que supone una media cercana a dos por partido.

El Racing de Ferrol, uno de los menos anotadores del torneo, es el único adversario que no le ha marcado gol a un Cádiz CF que sin embargo no supo aprovechar la situación y no pudo ganar ese encuentro (empate a cero en el antiguo Carranza). Portería a cero en una sola ocasión. Los demás rivales sí le han hecho daño: cuatro 'chícharos' hizo el Real Zaragoza, uno el Levante, dos el Tenerife, uno el Castellón, uno el Cartagena, dos el Eldense, tres el Huesca y dos el Málaga.

Los números de los últimos envites son especialmente preocupantes. Lejos de progresar, el conjunto entrenado por Paco López recibe más goles que nunca en una clara muestra de debilidad incontenible. El Cádiz CF involuciona y a día de hoy es un equipo muy vulnerable. Siempre pasa algo que hace que tenga que recoger la pelota del interior de la portería: penaltis absurdos (ante el Eldense, el Huesca...) o errores groseros como los del pasado sábado impropios de un supuesto candidato al ascenso a Primera.

De poco sirve crecer en ataque si después todo se va al garete con fallos imperdonables por falta de aptitud o porque falta concentración. Tanto trabajo durante la semana para que el objetivo del triunfo se vaya al traste por errores infantiles. El preparador cadista no se cortó en la rueda de prensa posterior al choque contra el Málaga y achacó a los errores individuales la victoria que se escapó en la segunda mitad.

La pregunta es cuántos goles tiene que marcar el Cádiz CF para poder ganar un partido si es incapaz de dejar la portería a cero. El balance es negativo (-4): 12 a favor y 16 recibidos.