Cádiz CF-Ceuta, en directo

La séptima jornada se presenta en el estadio Nuevo Mirandilla este domingo, 28 de septiembre, teniendo al Ceuta como adversario (16:15 horas). La cita ha levantado una gran expectación por la buena marcha del Cádiz CF y el elevado número de aficionados que arrastra el conjunto 'caballa'.

El equipo de Gaizka Garitano presenta un pleno de victorias en los compromisos como local. Mirandés, Albacete y Eibar fueron testigos de la capacidad que están teniendo los amarillos para amarrar los puntos en su propio feudo. En esta ocasión es el Ceuta el que amenaza esa buena espiral.

Fali y Joaquín González son bajas seguras para el entrenador del Cádiz CF, que a partir de ahí tiene a gente dudosa y con la posibilidad de mover el dibujo sobre la pizarra, buscando un centro del campo con más efectivos para combatir a un Ceuta que es amigo de la posesión del balón en esa zona del campo.

Si el Cádiz CF es capaz de sacar adelante el choque se pondrá líder en solitario con 17 puntos, dos más del que sería en este caso su perseguidor, el Deportivo. Pero para ello el equipo gaditano tendrá que estar a una buena altura ante un adversario que, pese a ser un recién ascendido, para nada está desentonando en la competición.